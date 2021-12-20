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BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek
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TIMETURK / DÜNYA / BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından, AB'nin 200 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

40 Dakika Önce
2021-12-20 18:36:13
BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla 2022 için dağıtılması kararlaştırılan 450 milyon dozun üzerine AB'ye 200 milyon doz daha aşı tedarik edileceği belirtildi. Böylece şirketler, 2022'de AB'ye 650 milyon dozdan fazla aşı sağlamış olacak.

Avrupa Komisyonu, BioNTech ve Pfizer ortaklığıyla geliştirilen koronavirüs aşısından, mayısta 2022-2023 için 900 milyon doz sipariş vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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