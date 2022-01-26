BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den korkutan Omicron açıklaması

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin Omicron varyantı ile ilgili korkutan bir açıklama yaptı. Şahin, 'Şu an kullanılan aşıların Omicron varyantına karşı bulaşmayı engelleme ve hafif geçirme etkisinin önceki varyantlara göre daha hızlı azaldığını gösteren veriler artıyor.' dedi.

Pfizer ve BioNTech, Covid-19'un Omicron varyantına özel yeni aşı için denemelere başladı.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, orijinal aşının yeterli koruma sağlamadığı Omicron varyantına özel yeni aşı için klinik denemelerin başladığı bildirildi.

UĞUR ŞAHİN: AMACIMIZ SAĞLAM KORUMA

İki şirket tarafından ortak yapılan basın açıklamasında BioNTech'in kurucu ortakları arasında yer alan ve şirketin CEO'su olarak görev üstlenen Uğur Şahin'in açıklama ve ifadeleri de yer aldı.

Uğur Şahin yaptığı açıklamada, “Şu an kullanılan aşıların Omicron varyantına karşı bulaşmayı engelleme ve hafif geçirme etkisinin önceki varyantlara göre daha hızlı azaldığını gösteren veriler artıyor. Amacımız, Omicron varyantına karşı sağlam bir koruma sağlayan bir aşı geliştirmek” dedi.

Pfizer aşı araştırma biriminin başkanı Kathrin Jansen de, mevcut aşının hatırlatma dozlarının Omicron'a karşı üst düzey koruma sağladığını ancak zamanla aşının etkisinin Omicron ve diğer varyantlara karşı azalma olasılığına yönelik hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti.

YENİ AŞININ ETKİSİ TEST EDİLECEK

1400'den fazla kişinin katılımıyla yapılacak denemelerde, aşılanmamış kişilerde üç doz Omicron aşısının yarattığı bağışıklık ve halihazırda iki doz BioNTech aşısı olmuş kişilerde hatırlatma aşısının etkisi incelenecek.

Ayrıca üç doz Pfizer/BioNTech aşısı olmuş kişilerde, son aşıdan 3-6 ay sonra 4. doz Omicron aşısının etkisi de test edilecek.

Pfizer, daha önce yaptığı açıklamada iki doz Covid aşısının Omicron'a karşı etkili olmayabileceğini ve hastaneye yatışlarla ölümlere karşı korumanın zayıflayabileceğini belirtmişti. .