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TIMETURK / DÜNYA / Binlerce kişi gönüllü asker olmak için Ukrayna Büyükelçiliği'ne akın etti

Binlerce kişi gönüllü asker olmak için Ukrayna Büyükelçiliği'ne akın etti

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Ukrayna saflarında savaşmak isteyen binlerce ABD vatandaşı Washington'daki Ukrayna Büyükelçiliğine başvurdu. Ukraynalı yetkililer, şimdiye kadar yaklaşık 20 bin gönüllünün ülkeye geldiği bilgisini paylaşıyor.

2 Saat Önce
2022-03-10 09:43:19
Binlerce kişi gönüllü asker olmak için Ukrayna Büyükelçiliği'ne akın etti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 15. gününde savaş sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in çağrısı üzerine binlerce kişi Ruslara karşı savaşmak için harekete geçti.

Gönüllü asker olmak isteyen yüzlerce kişi, Ukrayna'nın Washington Büyükelçiliği önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ukraynalı diplomatlar, gönüllülerin kayıtlarını tutmaya başlarken, artan ilgi büyükelçiliğin askerlik şubesine döndüğü yorumlarına neden oldu.

Ukraynalı Askeri Ateşe Tümgeneral Borys Kremenetskyi, "(Gönüllüler) Bu savaşın adil olmadığını ve gidip yardım etmek zorunda olduklarını hissediyorlar." dedi.

Kremenetskyi, gönüllülerin paralı asker olmadığına işaret ederek bunun sadece insanların Ukrayna'nın özgürlük savaşına iyi niyet göstergesi olduğunu kaydetti.

Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 6 bin gönüllü başvurusu aldıklarını aktaran Kremenetskyi, gönüllülerin çoğunun askerlik tecrübelerinin bulunmadığını ifade etti.

Kremenetskyi, ABD'lilere gösterdikleri iyi niyet ve destek için teşekkür ederek, Rusların sadece demir yumruk ve silahla durdurulabileceğini belirtti.

Şimdiye kadar çoğu eski asker olan yaklaşık 100 ABD'linin Ukrayna'ya gittiğini ifade eden Kremenetskyi, gönüllülerin kendi imkanlarıyla Polonya üzerinden ülkeye gidebileceklerini dile getirdi.

Ukrayna'ya gönüllü gitmek isteyen grupları yönlendiren Kanadalı eski milletvekili Borys Wrzesnewskyj de ülkede yaklaşık bin kişinin Ukrayna'ya gönüllü asker olarak gitmek istediğine işaret etti.

Ukraynalı yetkililer, şimdiye kadar Ukrayna saflarında savaşa katılmak için yaklaşık 20 bin gönüllünün ülkeye geldiği bilgisini paylaşıyor.

ABD makamları ise vatandaşlarının Ukrayna'ya savaşmaya gitmesine sıcak bakmazken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Ukrayna'daki vatandaşlarımıza ülkeyi terk etmeleri ve ABD'lileri bu ülkeye gitmemeleri konusunda bir süredir açıkça uyarıyoruz." ifadesini kullanmıştı. .

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