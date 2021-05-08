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Binlerce Filistinli sabah namazı için yeniden Mescid-i Aksa'ya akın etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da dün akşam yaşananların ardından binlerce Filistinli, tekbirler getirerek sabah namazı için yeniden mescide girdi.

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08.05.2021 08:04:19
Binlerce Filistinli sabah namazı için yeniden Mescid-i Aksa'ya akın etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da dün akşam yaşananların ardından binlerce Filistinli, tekbirler getirerek sabah namazı için yeniden mescide girdi.

Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarında bulunan Hutta ve Esbat (Aslanlı Kapı) kapıları önüne gelen binlerce Filistinli, Allah-u Ekber diyerek Mescid-i Aksa'ya ve Kıble Mescidi'ne yöneldi.

Bazı Filistinliler, Kıble Mescidi'ne giriş anını telefonlarıyla kaydederken, bazıları da bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Dün akşam iftardan sonra İsrail polisinin Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'nın kapatılan tüm kapıları sabah saatlerine doğru yeniden açılmıştı.

Öte yandan, Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, sabah saatlerinde Doğu Kudüs'teki El-Makasıd Hastanesine gelerek buradaki yaralıların durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Hedmi, basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yaralılara acil şifa dilerken, İsrail'in ibadet eden Filistinlilere kasıtlı olarak saldırarak onları yaralamasını kınadı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, dün akşam İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı ifade edilmişti.

İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralı sayısı 205'e yükseldi

 Öte yandan İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısının 205'e yükseldiği bildirildi.

İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin Filistin Kızılayından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.
Yaralanmaların çoğunun plastik mermiyle yüz, göz ve göğüs bölgesinden olduğuna değinilen açıklamada, Filistin Kızılayının, hastanelerde doluluk yaşanması nedeniyle bölgede sahra hastanesi kurduğu ifade edildi

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan