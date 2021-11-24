Bin Zayed'den Erdoğan'a teşekkür telgrafı

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür telgrafı gönderdi.

Gördükleri sıcak karşılama ve misafirperverlik için Erdoğan'a teşekkür eden Prens Bin Zayed, "ziyaretin kendilerine, iki ülke arasındaki ilişkileri; ortak çıkarlara hizmet edecek, iki dost halkın yararına olacak ve onların özlemlerini gerçekleştirecek şekilde güçlendirmenin yollarını görüşme fırsatı verdiğini" ifade etti.

Prens Bin Zayed, Erdoğan'a sağlık ve mutluluk; Türk halkına da güvenlik, istikrar ve refahın devamlı olması yönünde temennide bulundu.

"Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdik"

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da da, Prens Bin Zayed'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiğini belirten Bin Zayed,, "Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirme fırsatlarına odaklanan verimli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

İş birliği için yeni ve gelecek vaat eden ufuklar açmayı umduklarını belirten Bin Zayed, iki ülkenin yararına olacak karşılıklı çıkarlarını, kalkınma ve refah beklentilerini gerçekleştirecek şekilde ortak çalışmayı istediklerini kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.