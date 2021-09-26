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TIMETURK / DÜNYA / Bin Ladin'in öldürüldüğü evin son hali!

Bin Ladin'in öldürüldüğü evin son hali!

ABD güçlerince El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in 1 Mayıs 2011’de, Pakistan’ın Abbottabad şehrinde öldürüldüğü yer, atıl bir alana dönüştü.

2 Saat Önce
2021-09-26 10:32:23
Bin Ladin'in öldürüldüğü evin son hali!

ABD'nin operasyonunun ardından Pakistan, 2012'de Bin Ladin'in Abbottabad'a bağlı Bilal kasabasındaki gizlendiği evi yıktı.

O tarihten bu yana herhangi bir işlem yapılmayan arazide Bin Ladin'in yaşadığı evin kalıntıları yer alırken, irili ufaklı çöp yığınları da göze çarpıyor.

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Çevredekiler, söz konusu arazinin yerli ve yabancılar tarafından sık sık ziyaret edildiğini ve çocuklar tarafından oyun amacıyla kullanıldığını kaydediyor.

Pakistan'ın, söz konusu alanın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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