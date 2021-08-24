Bin Ladin'i öldüren ABD’li Asker: Afganistan'dan çekilmemiz acıklı ve dehşet verici bir başarısızlık

El Kaide eski lideri Usame bin Ladin'i öldüren ABD Denizcisi Robert O'Neill, ülkesinin Afganistan'dan çekilmesini ülkesi için 'acıklı ve dehşet verici bir başarısızlık' olarak nitelendirdi.

El Kaide eski lideri Usame bin Ladin'i öldüren ABD Denizcisi, keskin nişancı Robert O'Neill, ülkesinin Afganistan'dan çekilmesini ülkesi için "acıklı ve dehşet verici bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

O'Neill, Fransız dergisi "Le Journal du Dimanche" ile yaptığı röportajda, Amerika'nın 2005'te Afganistan'dan ayrılmak zorunda kaldığını ve El Kaide'nin yenilgisinin yol haritası olduğu için orijinal plandan uzaklaştığını belirterek şunları söyledi:

"Bin Ladin'in öldürülmesinin Amerika'nın Afganistan'ı terk etmesi için yeterli olduğunu ve 'teröristleri' ortadan kaldırmak için havadan bomba atmakla yetineceğini düşündü, ancak mesele gerçekçi saiklerle değil, gizli bir siyasi üslupla ele alındı."

ABD'nin şimdiye kadar kullanmayı bilmediği her şeyi, teçhizatı, silahları, zırhlı araçları ve helikopterleri Taliban'a bıraktığına dikkat çeken Robert O'Neill, “Böyle bir ‘gaf'a tanık olmanın utanç verici olduğunu belirterek, özellikle de Taliban'a İngiliz ve Ruslardan sonra Afganistan'dan çıkma sırasının Amerikalılara geldiğine dair efsanelerini inşa etme fırsatı verdiğini sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.