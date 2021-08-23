Bin Ladin, 2010 yılında neden Biden’a suikast yapılmamasını emretti?

El-Kaide eski lideri Usame bin Ladin, 2011 yılında ABD özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü Pakistan’daki evinde bulunan 2010 tarihli mektubunda, o dönemde ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden’a El-Kaide tarafından suikast düzenlenmesini yasakladı.

El-Kaide eski lideri Usame bin Ladin, 2011 yılında ABD özel kuvvetleri tarafından öldürüldüğü Pakistan'daki evinde bulunan 2010 tarihli mektubunda, o dönemde ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden'a El-Kaide tarafından suikast düzenlenmesini yasakladı.

Bin Ladin, Biden'ın ileride yetersiz bir başkan olacağını ve ülkeyi krize sokmasını beklediğini ekledi.

Daily Mail'e göre, söz konusu mektup ilk kez 2012'de kamuoyuna duyuruldu. Ancak ABD'nin Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekilmesinin ardından yaşanan Taliban'ın zaferiyle yeniden gündeme geldi ve yeni bir önem kazandı.

Habere göre Bin Ladin, 48 sayfalık mektubu Mayıs 2010'da Şeyh Mahmud olarak bilinen, Atiye Abdurrahman isimli örgütün iki numaralı ismi olan yardımcısına yazdırdı.

El-Kaide eski lideri, 36. sayfada, biri Pakistan'da ve diğeri Afganistan'da olmak üzere iki ölüm timi kurma arzusunun ana hatlarını çizdi.

Görevlerinin, her iki ülkeyi de ziyaret etmeleri halinde ABD eski Başkanı Barack Obama ve CIA eski Direktörü David Petraeus'a karşı suikast planlamak olacağını bildirdi.

Bin Ladin Obama'ya saldırı gerekçesini açıklarken, “Obama, yılanın başıdır ve onu öldürmek otomatik olarak dönemin geri kalanında Biden'ın başkanlığı devralmasını sağlayacaktır. Biden, bu görev için tamamen hazırlıksız ve ABD'yi krize sokacaktır. Petraeus'a gelince, savaşın bu son yılında günün adamıdır ve onu öldürmek savaşın gidişatını değiştirir” ifadelerine yer verdi.

Mektubun varlığını ilk kez 2012'de Washington Post'a açıklayan ABD istihbarat analistleri, Obama ya da Petraeus'a yönelik planların hiçbirinin gerçekçi olmadığını ya da hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi.

Ancak Bin Ladin'in, Biden'ın yeteneklerine yönelik öngörüsü, Biden'ın Afganları kaderine terk etme politikasına karşı artan öfke nedeniyle şimdi o zamandan daha gerçekçi görünüyor.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.