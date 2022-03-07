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TIMETURK / DÜNYA / Bin kilometrelik yolu tek başına geçen 11 yaşındaki Ukraynalı çocuk kahraman ilan edildi

Bin kilometrelik yolu tek başına geçen 11 yaşındaki Ukraynalı çocuk kahraman ilan edildi

Rusya'nın saldırısından kaçarak diğer ülkelere sığınmak üzere Slovakya'ya gidenler arasında öyle biri vardı ki kahraman ilan edildi. 11 yaşındaki Ukraynalı küçük çocuk tek başına sınırı geçti ve Slovakya'ya ulaştı.

2 Saat Önce
2022-03-07 20:59:19
Bin kilometrelik yolu tek başına geçen 11 yaşındaki Ukraynalı çocuk kahraman ilan edildi

Rusya'nın saldırısından kaçarak Slovakya'ya gidenlerin sayısı 100 bini aştı. Ülkeye son 24 saatte 11 bin 208 kişinin ulaştığı aktarıldı. Ancak aralarında öyle biri vardı ki, herkesi kendine hayran bıraktı.

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11 yaşındaki çocuk Ukrayna'nın Zaporijya kentinden yanında ailesi olmadan yola çıkarak Slovakya sınırına ulaştı.

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Slovakya'ya ulaşan çocuk gönüllüler tarafından karşılandı.

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Ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olduğu için bin kilometrelik yolu yapayalnız geçen çocuğun elindeki telefon numarası gözlerden kaçmadı.

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Annesi gümrük memurlarına ve gönüllülerle teşekkür etti. Genç kadın oğlunu neden tek başına göndermek zorunda kaldığını da şu sözlerle açıkladı:

"Kasabamın yanında Rusların ateş ettiği bir nükleer santral var. Yanıyordu. Annemi bırakamam, yalnız hareket edemez. Ben de oğlumu tek başına Slovakya sınırına giden bir trenle göndermek durumunda kaldım. Orada büyük kalbi olan insanlarla tanıştı. Küçük ülkenizde büyük kalpli insanlar var"

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Slovak makamları da Ukrayna sınırını tek başına geçen küçük çocuğun fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı, kahraman ilan etti.

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Küçük kahraman pasaportunun içerisine annesinin yerleştirdiği not sayesinde akrabalarına teslim edildi.

TRTHaber .

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