DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Kovid piyangosu' ile dolandırıyorlar
Kırım Platformu Zirvesine katılacak ülke sayısı 37'ye ulaştı
Suriye'de Esed rejiminin Dera'ya saldırısı Ürdün'ün endişelerini artırdı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'ye göre, Afgan yönetimi Taliban'a karşı koyacak güce sahip
İsrail Hizbullah'ı vurmadan önce beklemeliymiş!
Almanya'da Kovid-19 ile mücadelede aşı olmayanlara yeni zorunluluklar getirildi
Bisiklet İnisiyatifi 7'den 77'ye Herkes İçin Bisiklet Eğitimi Sunuyor
'Para girişi, endeksin nereye gideceğini belirleyecek'
Bisiklet İnisiyatifi İzmir Urla'da Pedallıyor
TFF'den seyirci kararı! Aşısızlar alınmayacak
Afganistan'ın batısında bir vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Analiz: İşsizlik oranı haziranda yüzde 10,6’ya düştü
Tayland’da hükümetin Kovid-19 yönetimini protesto eden muhalifler ikinci kez polisle çatıştı
Bill Gates ve Bezos'un desteklediği KoBold, Grönland'da 'hammadde' arayacak
Kaliforniya’daki sağlık çalışanlarının ‘zorunlu aşı’ protestosu devam ediyor

TIMETURK / DÜNYA / Bill Gates ve Bezos'un desteklediği KoBold, Grönland'da 'hammadde' arayacak

Bill Gates ve Bezos'un desteklediği KoBold, Grönland'da 'hammadde' arayacak

KoBold Metal, elektrikli araçlarda kullanılan ve enerji sağlayıcı özellikler taşıyan ham madde nitelikli kritik malzemeleri aramak için Grönland'da çalışmalara başlıyor

4 Saat Önce
2021-08-10 19:22:57
Bill Gates ve Bezos'un desteklediği KoBold, Grönland'da 'hammadde' arayacak

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Jeff Bezos ve Bill Gates'in de destekçileri arasında bulunduğu KoBold Metals, Grönland'da elektrikli araçlarda kullanılan kritik malzemeleri aramak için Londra'da kayıtlı Bluejay Mining ile bir anlaşma imzaladı.

Bluejay yaptığı açıklamada, ham maddeleri keşfetmek için yapay zeka destekli makine kullanan Kobold'un, Grönland'ın batı kıyısındaki Disko-Nusuaq projesi için keşif finansmanı teklif ettiğini açıkladı. BlueJay hisseleri haberin ardından yüzde 26 yükseliş kaydetti.

Projenin lisansı, nikel, bakır, kobalt ve platin gibi metalleri kapsarken finansman, değerlendirme ve ön sondajı içerecek.

BlueJay, önceki çalışmalarda, Batı Grönland bölgesinin, ana nikel ve paladyum üreticisi olan Rusya'nın Norilsk bölgesinin jeolojisine benzerlik gösterdiğinin belirlendiğini açıkladı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş