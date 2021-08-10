Bill Gates ve Bezos'un desteklediği KoBold, Grönland'da 'hammadde' arayacak

KoBold Metal, elektrikli araçlarda kullanılan ve enerji sağlayıcı özellikler taşıyan ham madde nitelikli kritik malzemeleri aramak için Grönland'da çalışmalara başlıyor

Jeff Bezos ve Bill Gates'in de destekçileri arasında bulunduğu KoBold Metals, Grönland'da elektrikli araçlarda kullanılan kritik malzemeleri aramak için Londra'da kayıtlı Bluejay Mining ile bir anlaşma imzaladı.

Bluejay yaptığı açıklamada, ham maddeleri keşfetmek için yapay zeka destekli makine kullanan Kobold'un, Grönland'ın batı kıyısındaki Disko-Nusuaq projesi için keşif finansmanı teklif ettiğini açıkladı. BlueJay hisseleri haberin ardından yüzde 26 yükseliş kaydetti.

Projenin lisansı, nikel, bakır, kobalt ve platin gibi metalleri kapsarken finansman, değerlendirme ve ön sondajı içerecek.

BlueJay, önceki çalışmalarda, Batı Grönland bölgesinin, ana nikel ve paladyum üreticisi olan Rusya'nın Norilsk bölgesinin jeolojisine benzerlik gösterdiğinin belirlendiğini açıkladı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.