Bill Gates'ten zengin ülkelere iklim kriziyle mücadele için ilginç teklif

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, zengin ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele için tamamen bitki bazlı beslenme sistemine geçmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Technology Review dergisine konuşan Microsoft'un kurucusu ünlü iş insanı Bill Gates, kitabı “İklim Felaketi Nasıl Önlenir?”den bahsetti.

Gates, zengin ülkelerin “yüzde 100 sentetik ete geçerek” iklim kriziyle mücadele için faydalı bir adım atabileceğini söyledi.

Gates, “Tat değişimine alışabilirsiniz hatta tadının zamanla daha güzel geldiği söyleniyor” dedi.

Gates, “İnsanların davranışlarını değiştirerek ya da düzenlemeyi kullanarak talebi değiştirebilirsiniz, orta gelirli ve daha üstü ülkeler için mümkün olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kaynak: onedio.com .