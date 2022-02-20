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Bill Gates'ten ''yeni pandemi'' uyarısı

Bill Gates, dünyanın koronavirüsü ağır atlatma riskinin 'büyük ölçüde azaldığını' belirten Gates, ancak yeni bir pandeminin neredeyse kaçınılmaz olduğunu söyledi.

3 Saat Önce
2022-02-20 10:04:15
Bill Gates'ten ''yeni pandemi'' uyarısı

Teknoloji milyarderi Bill Gates, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na dün katıldı.

Gates dünya nüfusunun büyük bölümünün "bir miktar bağışıklık kazanmasıyla" ağır hastalık tehlikesinin epey kalktığını savundu.

Microsoft'un kurucusuna göre bunun arkasındaki sebep aşılar değil virüsün kendisi: "Ne yazık ki virüsün kendisi, özellikle de Omicron adlı varyant, bir tür aşı oldu. Virüs, dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı."

Koronavirüs salgını öncesinde dünya çapında bir salgının yaşanabileceğinin sinyalini vererek gündem olan 66 yaşındaki Gates, “Dünya bir pandemi daha görecek. Başka bir pandemi olacak. Bu sefer farklı bir patojen olacak. Fakat doğru bir şekilde bu hastalığa yaklaşılırsa erkenden önlenebilir ve Covid-19'da olduğu gibi küresel bir hale gelmez” dedi.

Aşı geliştirme çalışmalarına verdiği destekle de bilinen Gates, ileride aşı geliştirmek için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti: "Bir dahaki sefere bunu iki yılda değil, 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız. Gelecek pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil." .

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