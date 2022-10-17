Bill Gates'ten Taliban'la görüşmeye yeşil ışık: Gündem ''çocuk felci''

ABD'li milyarder ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Afganistan'da çocuk felci salgınının ortadan kaldırılması için Taliban ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Microsoft'un kurucusu ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın sahibi Bill Gates, Afganistan'daki çocuk felci salgınıyla mücadele için Taliban ile görüşmeye yeşil ışık yaktı.

Daily Telegraph gazetesine röportaj veren Gates, "Dürüst olmak gerekirse, bu konuda bir hassasiyet olup olmadığını bilmiyorum. Çocuk felci kampanyasına yardımcı olmak için hemen hemen her şeyi yaparım. Bu, vakfımızın en büyük önceliği" ifadelerini kullandı.

Vakfın halihazırda Katar'da Taliban temsilcileriyle görüşmelerde bulunduğunu belirten Gates, örgütün 'oldukça becerekli' Sağlık Bakanı'nı görevden almamasından hoşnut olduğunu kaydetti.

Dünya liderlerinin hastalıkların oluşturduğu tehditleri ciddiye almadığını savunan Gates, "Dünyanın dikkati oldukça dağınık ve pandemilere hazırlık konusunda beklediğim kadar enerji harcanmıyor" diye konuştu.

Tıp literatüründe 'poliomyelit' olarak anılan ve sinir sistemini hedef alarak saatler içinde tüm vücudun felç geçirmesine neden olan çocuk felci hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Afganistan ve Pakistan'da 'endemi' düzeyinde.

Geçen yıl Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'da salgın hastalıklarla mücadele, aşı ve ilaç yetersizliği nedeniyle zor koşullarda ilerliyor.

GATES'TEN DÜNYA ÇAPINDA MİLYAR DOLARLIK BAĞIŞ

Öte yandan Bill & Melinda Gates Vakfı, dünya çapında çocuk felcinin ortadan kaldırıması için yeni bir bağışa imza attı.

Fox News'in haberine göre çocuk felcini yok etme çabaları kapsamında 1.2 milyar dolar bağışta bulundu.

Gates, konuya ilişkin açıklamasında, "Çocuk felcinin ortadan kaldırılması yakındır. Ancak şu an için hastalık bir tehdit olmaya devam ediyor. Birlikte çalışmak, bu hastalığı sona erdirebilir" değerlendirmesini yaptı.

Melinda Gates ise, "Bu girişim çocukları çocuk felcine karşı korumaktan çok daha fazlasını yaptı. Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinde kilit bir rol oynadı" dedi.

Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi, 370 milyon çocuğu aşılamak için 2026'ya kadar 4.8 milyar dolarlık fon sağlamayı hedefliyor. .