Bill Gates'ten ''aşı yoluyla çip takıyor'' iddialarına yanıt: Bunu neden yapmak isteyeyim?

Bill Gates, 'aşılar yoluyla çip takılacağı yönündeki' komplo teorilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Eski Microsoft CEO'su ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde, Omicron vakasıyla ilgili olarak 'yakında mevsimsel grip gibi tedavi edilebileceğini' söyledi ve 'en azından gelecek yıl için çok fazla bağışıklık yaratacağını' açıkladı.

Omicron varyantı konusunda uyarılarda bulunan Gates, varyantın 'sağlık sistemlerine meydan okuyacağı' konusunda uyarılarda bulundu. Gates'e göre Omicron, diğer varyantlara göre nispeten daha hafif olsa da, hastaneler, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan çok sayıda Omicron vakası ile dolmuş olabilir.

Gates ayrıca, 'şimdilik Omicron'dan daha bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkmasının olası olmadığını' düşündüğünü söylese de, "Pandemide çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.

Omicron'la ilgili de konuşan Gates, "Omicron bir ülkeden geçdiğinde, yılın geri kalanında çok daha az vaka görülmelidir, böylece Kovid daha çok mevsimsel grip gibi tedavi edilebilir" dedi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar bu hafta rekor seviyeye ulaştığı için, hastalar ve sağlık personeli hastaneye kabul edilmeden önce daha uzun bekleme süreleri bildiriyor.

Koronavirüs konusundaki yanlış bilgilere de değinen Gates, hakkında sıkça öne sürülen, insanlara 'çip yerleştirildiğine ilişkin' komplo teorilerine de değinerek "Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.