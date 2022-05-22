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Bill Gates'in neden hiç kripto varlığı yok?

Bill Gates, neden herhangi bir bitcoin veya diğer kripto para birimine sahip olmadığını 'Kriptonun değeri, bir başkasının bunun için ödeme yapacağına karar vermesiyle belirleniyor. Diğer yatırım araçları gibi topluma yararlı değil' şeklinde açıkladı.

9 Dakika Önce
2022-05-22 14:45:48
Bill Gates'in neden hiç kripto varlığı yok?

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Perşembe günü gerçekleşen bir Reddit AMA etkinliğinde bitcoin ve kripto para birimleri hakkındaki görüşlerini paylaştı. Kendisine sorulan "Bitcoin ve kripto para birimleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Gates, "Hiç kripto varlığa sahip değilim, ben değerli çıktıları olan şeylere yatırım yapmayı seviyorum" diye cevap verdi.

Gates, sözlerine şöyle devam etti:

"Şirketlerin değeri, nasıl harika ürünler ürettiklerine bağlıdır. Kriptonun değeri, bir başkasının bunun için ödeme yapacağına karar vermesiyle belirleniyor. Diğer yatırım araçları gibi topluma yararlı değil."

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