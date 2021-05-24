Bill Gates'i hayal kırıklığına uğratan yakınlaşma!

Microsoft kurucusu Bill Gates'in 2019'da pedofil fuhuş ağı yönetmekten hapisteyken şüpheli şekilde ölü bulunan Jeffrey Epstein'la Nobel Barış Ödülü almasına yardım etmesi için dostluk kurdu. Ancak eski çalışanına göre Gates, fena halde hayal kırıklığına uğradı.

Microsoft kurucusu Bill Gates'in, 2019'da pedofil fuhuş ağı yönetmekten hapisteyken şüpheli şekilde ölü bulunan Jeffrey Epstein'la dostluğunun perde arkası aydınlanıyor.

Eski çalışanına göre vakfıyla küresel aşılama faaliyeti yürüten Gates, Epstein'ın dünyanın en nüfuzlu isimleriyle bağlantıları sayesinde kendisine Nobel verilmesini sağlayacağına inanıyordu.

Microsoft kurucusu ve küresel aşılama çabalarının öncüsü Bill Gates'in çocuklarla ilgili cinsel saldırı ve fuhuş ağı suçlamalarından hapisteyken ölü bulunan Jeffrey Epstein'la yakın ilişkisiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Son olarak Melinda Gates-Bill Gates evliliğinin 27 yıl sonra noktalanması kararının gerisinde ilkinin ikincisinin Jeffrey Epstein'la dostluğunun boyutlarını öğrenmesinin yattığı ileri sürülüyordu.

Bu kez Bill Gates'in Bill Clinton'dan Donald Trump'a ABD başkanlarıyla, Britanya'da kraliyet ailesi üyeleri ve eski Başbakan Tony Blair'le ve Rupert Murdoch, Michael Bloomberg, Richard Branson gibi en zengin işadamlarıyla yakın arkadaş olan Jeffrey Epstein'ın nüfuzundan yararlanmaya çalıştığı iddia edildi.

Eski çalışanlarına göre Bill Gates, iyi bağlantıları sayesinde kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesine yardım edeceğine inandığı için pedofil Jeffrey Epstein'la yakınlaştı.

Daha önce iki kaynağa dayanarak Epstein ile Gates'in ilkinin Manhattan'daki saray yavrusunda 2011-14 döneminde onlarca kez buluştuğunu aktarmış olan Daily Beast, ardından Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın eski bir çalışanının anlatımını paylaştı. Buna göre Gates'in 2011 yılında daha önce pedofil faaliyetlerden mahkum olduğu bilinmesine rağmen Epstein'la yakınlık kurması karşısında alarma geçen vakfın PR ekibi, müdahale girişiminde bulundu, ancak 'bu dostluğun Gates'in Nobel Barış Ödülü almak için bir manevrası olduğu' yanıtını aldı.

Nobel'i veren ülke olan Norveç'in ekonomi gazetesi Dagens Næringsliv'e göre Gates Epstein'ın çocuklarla seks partilerine konu olan evinde kalmanın yanısıra onun Mart 2013'te Avrupa'ya yaptığı seyahate de katıldı. İkili, Nobel Barış Ödülü'nü veren komisyona başlık eden Thorbjorn Jagland'ı Strasbourg'daki evinde ziyaret etti ve o dönemde ödülün Gates'e verilmesi gündeme geldi. Jagland gazeyete gönderdiği e-postada ziyareti teyit etti.

Diğer yandan Daily Beast'e konuşan eski vakıf çalışanı, tüm ekibin patronun Epstein ile ilişkisiyle vakfın itibarı için potansiyel risk oluşturduğu korkusunu taşıdığını belirtti.

"O zaman bile insanlar bu adamın temiz biri olmadığını biliyordu" diyen eski çalışan şöyle devam etti:

"Ama Bill, Jeffrey'nin doğru insanları tanıdığı, doğru mesajları verebileceğini düşündüğü için dünyada her şeyden çok istediği Nobel Barış Ödülünü almasına yardım edebileceğine inandı. Sonuçta bir işe yaramadığı için fena halde hayal kırıklığına uğradığını sanıyorum."

'Bill'in Melinda ile evli olmasına rağmen oynaşta olduğunun herkesçe bilindiğini' de ifade eden eski çalışan, Melinda'nın bunu görmezden gelerek onayladığını sanmadığını, bilakis kendisini aşağılanmış hissettiğini ve tepki gösterdiğini sandığını söyledi.

Epstein'la iş hayatında ya da özel yaşamında dostluğu bulunduğunu her fırsatta yalanlayan, buluşmalarını 'muhakeme hatası' diye geçiştirmeye çalışan Gates son iddiayı da sözcüsü aracılığıyla yalanladı:

"Gates'in Nobel'e göz diktiği ve bunun için kampanya yürüttüğü iddiası tümüyle yanlış. Epstein'ın Gates adına herhangi bir ödül veya onurla ilgili herhangi bir sürece kendini dahil etmek için plan veya motivasyonu vardıysa bile ne Gates ne de birlikte çalıştığı herhangi biri bu niyetinin farkındaydı ve bu konuda yardım teklif edilseydi reddederlerdi."

Yalanlama açıklamasında "Nobel Ödülü kesinlikle büyük bir onur olur" ifadesine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.