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Bill Gates: Dünyanın en zenginleri listesinden düşeceğim

Milyarder iş insanı Bill Gates servetini bağışlama vaadini tekrarladı ve sonunda dünyanın zenginler listesinden 'düşeceğini' söyledi.

3 Saat Önce
2022-07-15 15:42:34
Bill Gates: Dünyanın en zenginleri listesinden düşeceğim

Microsoft'un kurucu ortağı, eski eşiyle kurduğu vakfa 20 milyar dolar bağış yapacağını duyurdu.

Dünyanın en zenginleri sıralamasında dördüncü sırada bulunan Gates, kaynaklarını topluma geri ermek gibi bir "yükümlülüğü" olduğunu söyledi.

Amerikalı iş insanı, servetini ilk kez 2010 yılında bağışlama sözü vermişti ancak o tarihten bu yana net serveti iki kattan fazla arttı.

Forbes dergisine göre, Gates'in serveti 118 milyar dolar. .

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