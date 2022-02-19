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Bill Gates'den korkutan açıklama: Bu sefer ki farklı olacak

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Bill Gates, dünyanın Covid-19'u ağır atlatma riskinin büyük ölçüde azaldığını belirterek, 'Bir pandemi daha yaşayacağız. Bu sefer farklı bir patojen olacak.' dedi.

2 Saat Önce
2022-02-19 16:13:09
Bill Gates'den korkutan açıklama: Bu sefer ki farklı olacak

ABD'li ünlü milyarder Bill Gates, dünyanın Covid-19'u ağır atlatma riskinin "büyük ölçüde azaldığını" ancak yeni bir pandeminin neredeyse kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Independent Türkçe'deki habere göre, teknoloji milyarderi Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na dün katıldı.

Gates dünya nüfusunun büyük bölümünün "bir miktar bağışıklık kazanmasıyla" ağır hastalık tehlikesinin epey kalktığını savundu.

Microsoft'un kurucusuna göre bunun arkasındaki sebep aşılar değil virüsün kendisi:

Ne yazık ki virüsün kendisi, özellikle de Omicron adlı varyant, bir tür aşı oldu. Virüs, dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı.

66 yaşındaki Gates ayrıca gelebilecek yeni pandeminin muhtemel koronavirüs ailesinin farklı bir patojenden kaynaklanacağını öne sürdü:

Bir pandemi daha yaşayacağız. Bu sefer farklı bir patojen olacak.

Aşı geliştirme çalışmalarına verdiği destekle de bilinen Gates, ileride aşı geliştirmek için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti:

Bir dahaki sefere bunu iki yılda değil, 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız. Gelecek pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil. .

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