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Bill Gates'den hükümetlere uyarı: Teröristler yeni pandemileri silah olarak kullanabilir

Bill Gates, gelecekte yeni pandemiler olabileceği konusunda uyararak teröristlerin çiçek hastalığını biyolojik silah olarak kullanabileceğini belirtti.

28 Dakika Önce
2021-11-06 08:56:00
Bill Gates'den hükümetlere uyarı: Teröristler yeni pandemileri silah olarak kullanabilir

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan ve Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates'in adı, diğer milyarder ve iş insanları gibi çeşitli başarılardan ziyade birçok komplo teorisinde geçiyor. Özellikle pandemi döneminde üretilen aşıların ihalesi üzerine kalan Bill Gates, insanlara çip taktığı iddialarıyla ülkemizde sürekli gündemde.

Bill Gates dünya gündemini meşgul eden olaylarla ilgili yorumda bulunsa da bulunmasa da bir şeylere hazırlık yaptığı yönünde saldırılara hedef oluyor. Geleceğe ilişkin en son yaptığı yorum ise yine aynı şekilde hedef olabilecek kriterde. Gates, son birkaç senedir yaşadığımız pandemilere benzer şekilde gelecekte de yeni pandemiler olabileceğini ve çiçek hastalığının biyolojik silah olarak kullanılabileceğini belirtti.

Bir düşünce kuruluşunun etkinliğine Sağlık Seçim Komitesi başkanı Jeremy Hunt ile birlikte katılarak konuşma yapan Bill Gates, çiçek hastalığının biyolojik silah olarak kullanılabileceğini söyleyerek hükümetleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Dünya liderlerini maliyeti ne olursa olsun biyoterörizme karşı önlem almaya davet ederek Dünya Sağlık Örgütü Pandemi Görev Gücü kurulması gerektiğini söyledi. Söz konusu bu girişimlerin öncüsü olarak ise ABD ve İngiltere gibi ülkeleri seçerek, araştırmayı finanse etmek için on milyarlarca dolar harcanması gerektiği ifade etti.

Havaalanlarına yapılan çiçek hastalığı saldırıları gibi biyoterörizm eylemlerine hazır olunması gerektiği söyleyen Gates, “Ya bir biyoterörist 10 havaalanına çiçek hastalığı getirdiyse? Biliyor musun, dünya buna nasıl tepki verirdi?” dedi. Gates, önümüzdeki beş yıl içinde ‘Bir Sonraki Pandemiye Hazırız' isimli bir kitap yazacağını ifade ederek, “DSÖ gözetimindeki bir Pandemi Gücü için yılda yaklaşık bir milyar fon toplamalıyız” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Webtekno

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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