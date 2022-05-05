Bill Gates'den Elon Musk'ın Twitter'ı almasına ilk yorum

Wall Street Journall'ın CEO etkinliğine katılan Bill Gates, Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın almasına ilişkin ilk yorumu yaptı.

Wall Street Journall'ın CEO etkinliğine katılan Bill Gates, Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın almasına ilişkin ilk yorumu yaptı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Elon Musk'ın Twitter'ı nasıl değiştireceğini bilemediğini söyledi ve ekledi: "Daha da kötüleştirebilir."

Gates, Musk'ın SpaceX ve Tesla Motor'daki başarılarını "akıllara durgunluk verici" olarak nitelendirdi. Bill Gates, Elon Musk'ın başarılı bir mühendis ekibiyle harika işler çıkardığını söyleyerel "Elon Musk'ı asla küçümsememeliyiz." dedi.

Bill Gates, Elon Musk'ın Twitter'da kendisi hakkında yaptığı şakaların onu rahatsız etmediğini ve Musk'ın Twitter'daki hedefinin ise ne olduğunu anlayamadığını söyledi.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweette, Twitter'ın normal kullanıcılar için her zaman ücretsiz olacağını söylerken, şirketler ve medya kuruluşları için cuzi bir ücretli olabileceğini söylemişti. .