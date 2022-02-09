Bill Gates'den çok konuşulacak açıklamalar

Pandeminin başından beri adı komplo teorileri ile anılan Bill Gates, koronavirüs ve dünyayı bekleyen bir sonraki tehlike hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Dünyanın Koronavirüs ile mücadelesi son sürat sürerken Bill Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi. Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı. Gates bir süredir Koronavirüs pandemisinin son olmayacağı konusunda uyarıyor ve atılması gereken adımları sıralıyor. Bu konuda yeni bir adım atan Gates bir kitap yazdı ve bir sonraki pandeminin nasıl önlenebileceği hakkında bir dizi öneri sundu.

KOVID-19 SON SALGIN OLMAYACAK

MedyaRadar'ın haberine göre; kendi internet sitesi 'Gates Notes' üzerinden bir yazı yayınlayan Gates, bu kitabı neden yazdığını açıkladığı yazısına 'Kovid-19'un son salgın olabileceğine inanmıyorum' sözleri ile başladı. How to Prevent the Next Pandemic (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) isimli kitabın 3 Mayıs'ta çıkacağını belirten Gates yazısında şu ifadelere yer verdi; 'Kitapta, yalnızca gelecekteki pandemileri durdurmak için değil, aynı zamanda bu süreçte dünyadaki herkes için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atabileceğimiz belirli adımları ortaya koyuyorum. Bu salgından öğrenebileceğimiz dersleri, hayat kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri ve patojenleri erken ve adil bir şekilde durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz yeni araçları özetliyorum.'

Kitapta Anthony Fauci ve Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi halk sağlığı liderleriyle yaptığım düzenli görüşmelere de yer verdiğini belirten Gates, 'komplo teorilerine konu olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyorum' dedi. Gates sözlerine şöyle devam etti;

'Bir daha pandemi yaşamama hedefi hiçbir zaman iddialı değil, ancak aşılarla yaptığımız büyük atılımlar ve solunum yolu hastalıkları hakkında edindiğimiz bilgiler de dahil olmak üzere son iki yılda kaydettiğimiz ilerleme bizi şimdiden harekete geçirdi. Bu yol başarıya giden bir yol. Dünya artık pandemilerin ne kadar ciddi bir şey olduğunu anladı ve ivme bizden yana. Artık kimsenin bulaşıcı bir hastalığın milyonlarca insanı öldürebileceğine veya küresel ekonomiyi durdurabileceğine ikna olmasına gerek yok. Doğru seçimleri ve yatırımları yaparsak, Kovid-19'u son salgın haline getirebiliriz.' .