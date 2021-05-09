Bill-Melinda Gates boşanmasına ilişkin İngiliz Daily Mail gazetesinde yayımlanan iddiaları yazısına taşıyan Habertürk yazarı Serdar Turgut'un 'Dünyayı konuşturan Bill Gates boşanmasının konuşulmayan yönü' başlıklı yazısından ilgili bölüm...

Dünyayı konuşturan bu Bill Gates boşanmasının pek de konuşulmasının fazla istenmediği boyutları da var gibi görünüyor.

İşte bugüne kadar ortaya serilenler:

-Time dergisinde 1997'de yayınlanan bir yazıya göre Bill Gates yazılması için (on the record) şöyle konuşmuş: "Melinda ile evlenmeye karar verdiğimde, Ann'e telefon edip onayını aldım" yani Gates, Ann Winblad ile bir bağlantısı olduğunu hiç saklamıyor.

-1987 yılında Melinda ile Bill Gates arasındaki ilişki ciddileştiğinde Ann Windbald Bill Gates ile ilişkisini bitirmiş.

-Buraya kadar her şey çok düzgün, hiçbir problem yok.

-Bill ve Ann çıkarlarken bir tatil gelenekleri de varmış.

- O ilişki bitmesine ve Bill, Melinda ile evlenmesine rağmen Ann ile Bill o tatil geleneklerini sürdürmeye karar vermişler.

-Ann'in North Caroline'da deniz kıyısında bir evi varmış. Bill Gates, Melinda ile evliyken bile her yıl belirli aylarda bu deniz kıyısındaki evinde Ann ile tatil geleneğini sürdürmüş. Melinda, kocası Bill Gates'in bu Ann ile tatil geleneğini sürdürmesine onay da vermiş.

Bazılarınız diyebilir ki "Hiç olacak iş mi bu, Melinda buna hiç aldırmıyorum dese de hiçbir kadın buna dayanamazdı işte sonunda o evlilik de bitti."

Bazılarınız böyle der de ben de "İki insan olgun bir anlaşma yapmışlar, kadın kocasının çok stresli bir iş yaşamı olduğuna bakıp onun her yıl birkaç gün streslerinden kurtulması için öyle bir işe izin vermiş olabilir. Kocasının başka kadınla arkadaşlığına karışmamış, ne kadar modern bir davranış, doğrusu takdir ettim kadını" diyebilirim.

Ama olmuyor işte adam dünyanın parasını kazansa da karısına milyarlarca dolar verse de, anlayışlı olsa da kadın bir yere kadar kaldırabiliyor böyle bir hayat tarzını. Boşanmalarının asıl nedeni bu mu bilmiyorum ama eğer buysa da pek şaşırmam.

Ann şu anda 70 yaşında ve özel dedektif Edward Alex Kline ile evli. Bill Gates 65 karısı Melinda 56 yaşında ve boşanıyorlar. Oldukça genç sayılabilecek Melinda'nın bundan sonra geçinme sorunu yaşamayacağına emin olabiliriz.

BİR ÖZEL ANI

Ben üç yıl kadar önce Microsoft merkezini gezmeye gittiğimde rehberlerimiz Bill ile Melinda'nın yan yana ofislerinin bulunduğu binanın önüne geldiğimizde ikilinin tanışma hikayesini ve birbirlerini ne kadar da sevdiklerini vurgulamaya özel önem veriyorlardı. Karı-kocanın tanışma ve bir arada zenginleşme hikayesi bir külkedisi masalı olarak anlatılıyordu ancak o masal bu aralar bir boşanma ile bitiyor gibi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.