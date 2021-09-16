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Bill Gates: Bir sonraki pandemiye hazır değiliz; tek çözüm aşı fabrikaları
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TIMETURK / DÜNYA / Bill Gates: Bir sonraki pandemiye hazır değiliz; tek çözüm aşı fabrikaları

Bill Gates: Bir sonraki pandemiye hazır değiliz; tek çözüm aşı fabrikaları

Microsoft kurucusu Bill Gates, dünyanın Koronavirüs'ten sonraki pandemiye hazır olmadığını iddia etti.

1 Saat Önce
2021-09-16 21:09:32
Bill Gates: Bir sonraki pandemiye hazır değiliz; tek çözüm aşı fabrikaları

6 yıl önce dünyanın en büyük potansiyel katilinin 'pandemi' olduğunu söyleyen Gates, ''Pandemiye hazırlığımızın düşündüğümden biraz daha az olması konusunda endişeliyim'' diye konuştu.

Gates, hazırlık kapsamında beklentilerinin pandeminin ilk 100 gününde bir aşı üretilmesi ve sonraki 100 günde de tüm dünyaya yetecek kadar üretilmesi olduğunu ileri sürdü.

T24'ün Amerikan Wall Street Journal'dan aktardığına göre Bill & Melinda Gates Vakfı, pazartesi yayımladığı raporda devletlerden sağlık sistemlerine daha çok yatırım yapılması için çağrıda bulundu. Raporda, salgının bitirilmesi için gereken araçların yaygın test yapımı, tedavi ve aşılanma olduğu vurgulandı.

''Tek gerçek çözüm, tüm dünyaya yetecek kadar aşıyı 100 günde üretebilecek fabrikalar üretmek'' diyen Gates, bunun mümkün olduğunu savundu.

Gates, bir sonraki pandemide 100 günde herkes için aşı üretebilme hedeflerine ulaşmak için, dünyanın en büyük aşı üreticisi Serum Enstitüsü'nün bulunduğu Hindistan'da ve diğer gelişmekte olan ülkelerde dev mRNA aşısı fabrikaları kuracaklarını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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