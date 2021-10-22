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Bilinmeyen hastalık ülkede hızla yayılıyor! 165 çocuk yaşamını yitirdi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalığın giderek yayılması, ülkede çocuk ölümlerine neden oluyor.

57 Dakika Önce
2021-10-22 15:40:28
Bilinmeyen hastalık ülkede hızla yayılıyor! 165 çocuk yaşamını yitirdi

Yerel basında yer alan haberlerde, ülkenin güneybatısında yayılan ve bilinmeyen bir hastalık nedeniyle geçtiğimiz Ağustos ayının sonundan bu yana en az 165 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

SITMAYA BENZİYOR VE HIZLI TESTLERDE POZİTİF ÇIKIYOR

İlk olarak geçtiğimiz Ağustos ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kwilu eyaletinde yer alan Gungu kasabasında ortaya çıkan hastalığın, 5 yaşına kadar olan çocukları etkilediği belirtilirken, Kwilu Eyaleti Sağlık Baklanı Jean-Pierre Basake yaptığı açıklamada, enfekte olan çocukların bazılarının sıtma benzeri semptomlar gösterdiğini kaydetti. Basake, "Sıtmaya benziyor ve hızlı testlerde pozitif çıkıyor, fakat sıtmanın yanı sıra bazı çocuklar ise, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz ve anemiye neden olan bir hastalıkla mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMALAR HENÜZ BAŞLAMADI

Bakan Basake, Kwilu Sağlık Bakanlığının henüz hastalığın kaynağını araştırmaya ve karşı önlemler geliştirmeye yönelik çalışmalara başlamadığını belirtti.

GÜNLÜK ORTALAMA 4 ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Mukedi Topluluğu Başkanı Alain Nzamba yaptığı basın açıklamasında, hastalığın Lozo Munene ve Kinzamba köylerinde günlük ortalama 4 çocuğun ölümüne neden olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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