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TIMETURK / DÜNYA / Bilim insanlarının yılbaşı izinlerini iptal ettiren keşif

Bilim insanlarının yılbaşı izinlerini iptal ettiren keşif

ABD'nin Utah Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından dünya tarihini değiştirecek bir keşif gerçekleştirildi. Bilim insanları, magmada 4,5 milyar yıl önce dünya ile çarpışan bir gezegene ait kalıntılar buldu. Birçok bilim insanının acil olarak göreve çağrıldığı belirtildi.

1 Saat Önce
2021-12-31 14:24:00
Bilim insanlarının yılbaşı izinlerini iptal ettiren keşif

Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanları, çığır açacak bir keşfe imza attı. Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar, Dünya'nın ortasında yer alan magmayla ilgili yürüttükleri çalışma sonucunda dünya tarihine bile etki edecek derecede kalıntılara rastladı.

Bilim insanları, Dünya'nın ortasında tam 4,5 milyar yıl önce, Mars tarzı bir gezegenle çarpışmadan kaldığı tahmin edilen kalıntılar buldu. Bu kalıntılar, Dünya'nın meydana gelme süreciyle ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Araştırmacılar, söz konusu çarpışmanın sıradan bir çarpışma olmadığını ve dünyanın aldığı darbe sonucunda sıcaklık değerlerinde dahi değişimler meydana geldiğini ifade etti.

Bu olayın ardından üniversite bünyesindeki birçok akademisyenin, izinlerinin iptal edilerek göreve çağrıldığı belirtildi. Araştırmacılar, büyük keşfin detaylandırılması için yoğun çalışma içine girdi. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin daha net açıklamalar yapılacak.

Kaynak: haberler.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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