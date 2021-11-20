Bilim insanlarından korkutan araştırma: Bir sonraki koronavirüs salgını farelerden gelebilir

ABD'li bilim insanları tarafından fareler üzerinde yapılan araştırmada kemirgenlerin SARS benzeri koronavirüslerin asemptomatik taşıyıcıları olduğu ortaya çıktı.

ABD'deki Princeton Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırma sonucunda, fare gibi kemirgenlerin SARS benzeri virüslerin asemptomatik taşıyıcıları olabileceği bildirildi.

NTV'de yer verilen habere göre, bilim insanları PLOS Computational Biology adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında, özellikle SARS virüslerinin bağlandığı reseptörlere bakarak çeşitli memeli türlerinin genomik bir analizini yaptı.

Ardından, geçmişte bazı kemirgen türlerinin tekrar tekrar SARS benzeri koronavirüslere maruz kaldıklarına dair kanıtlar buldular ve bu da onların muhtemelen belirli bir düzeyde direnç geliştirmelerine yol açtı.

Bununla birlikte, Kovid-19 enfeksiyonuna neden olan SARS-CoV-2 adlı virüs, "zoonotik" hastalıklar kategorisine giriyor. Yani hayvanlardan insanlara geçiyor. Önceki araştırmalar, Çin at nalı yarasalarının, semptom göstermeden sayısız SARS benzeri virüse ev sahipliği yapabildiğini göstermişti.

HAYATİ BİR ROL OYNUYOR

Çalışma, moleküler biyolog Sean King ve New Jersey'deki Princeton Üniversitesi'nden bilgisayar bilimcisi Mona Singh tarafından yürütüldü. Araştırmacılar, SAR ve Kovid-19 gibi enfeksiyonların taşıyıcısı olan hayvanları belirlemenin gelecekteki pandemileri önlemek için hayati bir önemi olduğunu vurguladı.

Çalışmanın yazarları, "Araştırmamız, kemirgenlerinin SARS benzeri koronavirüslerle tekrarlayan enfeksiyonlara sahip olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle bu tür viral hastalıklara karşı bir direnç kazanmış olabilirler." ifadelerini kullandı.

ÖLÜMCÜL PANDEMİLER ORTAYA ÇIKABİLİR

Bu durum, bazı modern kemirgen türlerinin, henüz keşfedilmemiş olanlar da dahil olmak üzere, koronavirüslerin asemptomatik taşıyıcıları olabileceği yönündeki olasılığı artırıyor .Onların bağışıklığı olmayan diğer hayvanlar ve insanlarla teması yeni ölümcül hastalıklara neden olabilir" açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan Dr. King ve Prof. Dr. Singh, SARS virüslerinin memeli hücrelerine girmek için kullandığı ACE2 reseptörlerini inceledi. Ekip, halihazırda SARS konakçısı oldukları bilinmeyen primatların ve diğer memelilerin ACE2 reseptörlerindeki korumanın çok az olduğunu buldu. Bu da, bu tür primatları ve insanları semptomatik vakalarına karşı savunmasız bırakıyor.

ACE2 RESEPTÖRLERİ HAKKINDA

"Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enzimi, koronavirüslere hücre kapısını açan bir "kilit" işlevi görüyor. Akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve mukoza ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine (hücre zarına) bağlı bir enzim olan ACE2 , ayrıca kan basıncının düşmesinde rol oynuyor.

Bilim insanları, aynı enzimin daha önce Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan koronavirüs için de alımlayıcı rol üstlendiğini ancak Kovid-19'un, hücreye SARS'tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekti.

Koronavirüsün başak proteinin tutulmasına yardımcı olan ACE2 enziminin ardından ise "Serin Proteaz TMPRSS2" virüsün hücrelerde çoğalmasına izin veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.