Bilim insanlarından çok konuşulacak iddia! 'Paralel evren var olabilir'

Yayımlanan yeni bir araştırma, Hubble Sabiti'ndeki uyuşmazlığın sebebi hakkında oldukça ilginç bir fikir ortaya attı. Araştırmacılar, bu farklılığın sebebinin evrenimizi kütleçekimsel olarak etkileyen görünmez bir 'ayna dünya' olabileceğini ifade etti.

Physical Review Letters isimli akademik dergi üzerinden yayımlanan yeni bir araştırmayı yürüten bazı bilim insanları, oldukça ilginç bir teori ortaya attı. Araştırmacılar, nasıl göründüğü hakkında herhangi bir bilgi olmasa da evrenimizdeki kütleçekimini etkileyen bir ‘ayna dünya'nın var olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Üç araştırmacı tarafından yayımlanan bu çalışmanın, Hubble Sabiti ilgili sorunlara dayandığı aktarıldı. Hubble Sabiti nedir diye soracak olursanız; ünlü astronom Edwin Hubble'ın isminin verildiği bu kavram, evrenin genişleme hızını temsil eden sabit sayıya deniyor. Ancak konu hakkında çalışmalar, bu sabit için farklı sonuçların oluşmasına neden olabiliyor.

Hubble Sabiti uyuşmazlığı, göremediğimiz bir ‘ayna dünya' sebebiyle olabilir

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan araştırmadaki bilim insanları sabitteki uyuşmazlığın arkasındaki sebebi araştırmayı amaçladı. Uzmanlar, bunun sebebinin henüz göremediğimiz parçacıklardan oluşan bir ‘ayna dünya' olabileceğini ifade etti. Bu hipotezle ilgili açıklamalarda da, “Kozmolojide yaptığımız çoğu gözlemlerde evrenin bir bütün olarak yeniden ölçeklendirme durumunda doğal bir simetri içerdiğini işaret ediyoruz. Bu, evrenin genişleme hızının farklı ölçümleri arasında neden bir tutarsızlık olduğunu anlamanın bir yolunu sağlayabilir” ifadeleri kullanılıyor.

Açıklamalara göre araştırmacılar, standart kozmolojik modellerde daha önce fark edilmeyen matematiksel bir özellik keşfetti. Bunun daha yüksek bir genişleme hızına olanak tanıdığı ve standart modeldeki diğer tahminleri neredeyse hiç değiştirmediği ifade edildi. Çalışma, kütleçekimsel serbest düşüş hızı ile foton-elektron dağılım hızının tek tip bir şekilde ölçeklendirilmesinin, çoğu boyutsuz kozmolojik gözlemleri değiştirmediğini ortaya koydu.

Yani uzmanlar, şimdiye kadar öğrenilen kozmolojik kuralları ihlal etmeyen bir model oluşturmaya çalışarak Hubble Sabiti'ndeki uyuşmazlığı ele aldı. Evrenin bir şekilde bu simetriyi kullanmasının da sadece kütleçekimsel etkisini görebildiğimiz görünmez bir ayna dünyanın varlığını gösteriyor olabileceği belirtildi. Bu ‘ayna dünya'nın serbest düşüş oranlarının ölçeklendirilmesine izin verirken günümüzde tam olarak ölçülen ortalama foton yoğunluğunu da ihlal etmeyeceği aktarıldı.

Son olarak bunun parçacıkların kopyalarının bulunduğu paralel bir evren olduğunu söyleyen araştırmacı Francis Yan Cyr-Racine, konuyla ilgili şunları sözlerine ekledi: “Bu, çılgınca görülebilir; ancak bu ayna dünyaların önemli bir fizik literatürü vardır. Çalışmamız da bu geniş literatürü kozmolojide oldukça önemli olan bir probleme bağlıyor.”

Kaynak: webtekno.com .