Bilim insanlarından çarpıcı rapor: Koronavirüsün doğal yolla gerçekleşmesi mümkün değil

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili hazırlanan 22 sayfalık bir raporda, ABD ve Çin’le ilgili önemli iddialar yer aldı.

İlk kez Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün kökenine ilişkin tartışmalar büyüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin elde ettiği belgelere göre St. George's Üniversitesi Onkoloji Profesörü Angus Dalgleish ve Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sørensen, corona virüsünün ortaya çıkışıyla ilgili 22 sayfalık bir rapor hazırladı.

Koronavirüs ortaya çıktığı ilk günden bu yana yarasalar ‘olağan şüpheli' olarak kabul edildi.

Rapora göre, “Çin bilim insanlarının bir Vuhan laboratuvarında Covid-19'u yarattığını ve ardından yarasalardan doğal olarak evrimleşmiş gibi görünmesini sağlamak için virüsün ‘tersine mühendislik' versiyonlarıyla izlerini kapatılmaya çalışıldığı” iddia edildi.

Dalgleish ve Sorensen, geçtiğimiz yıl virüse karşı bir aşı oluşturmak amacıyla Covid-19 örneklerini analiz etti. Bilim insanları, koronavirüsün yalnızca laboratuvar üretiminden kaynaklanabileceğini söyledikleri, doğada eşi olmayan ‘benzersiz parmak izleri' keşfettiklerini belirtti.

ABD VE ÇİN BİRLİKTE Mİ ÇALIŞTI?

Dalgleish ve Sørensen, dergi ve veri tabanlarının arşivlerini de inceleyerek, ‘Bazı Amerikan üniversiteleriyle uyum içinde çalışan Çin bilim insanlarının, koronavirüsü yaratmak için araçları bir araya getirdiğini' öne sürüldü.

‘Gain of Function' isimli olan bu projenin Obama'nın döneminde ABD'de yasaklandığı, ancak Vuhan Viroloji Laboratuvarı'nda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Dalgleish ve Sorensen, Gain of Function projesi üzerinde çalışan bilim insanlarının, mağara yarasalarında bulunan doğal bir koronavirüs ‘omurgasını' alıp üzerine yeni bir ‘sivri uç' ekleyerek onu ölümcül ve son derece bulaşıcı SARS-Cov-2'ye dönüştürdüğünü iddia etti.

DOĞAL YOLLA GERÇEKLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Çin'deki laboratuvarda yürütülen deneyleri inceleyen Dalgleish ve Sorensen, SARS-Cov-2'nin diziliminde arka arkaya dört pozitif amino asit bulunduğunu, bunun doğal yollarla gerçekleşmesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Amino asitlerin hepsinin pozitif bir yüke sahip olduğunu ifade eden bilim insanları, virüsün insan hücrelerinin negatif yüklü kısımlarına bir mıknatıs gibi sıkıca yapıştığını, böylece daha bulaşıcı hale gelmesinin sağlandığını ifade ettiler.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları Daily Mail'e yaptıkları açıklamada, “Bulguları yayınlamaya çalıştıklarını, ancak o sırada virüsün yarasalardan veya diğer hayvanlardan insanlara doğal olarak geçtiğine inanan büyük bilimsel dergiler tarafından reddedildiklerin” söylediler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.