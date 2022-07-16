Bilim insanları, uzayın derinliklerinden gelen çok farklı bir sinyal keşfettiler

Bilim insanları, daha öncekilere hiç benzemeyen ve milyarlarca ışık yılı uzaktan gelen yeni ve çok farklı bir sinyal keşfettiler... Araştırmacılar, sinyallerin düzenli bir şekilde oluştuğunu ve üç saniyeye kadar sürdüğünü söylüyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) astronomları, Dünya'dan milyarlarca ışıkyılı uzaklıktaki bir galaksiden tekrarlayan radyo sinyalleri aldığını açıkladı. Bilim insanları henüz radyo dalgalarının tam yerini saptayamadılar, ancak kaynağın dev yıldızların çökmüş çekirdeklerinden oluşan nötron yıldızları olabileceğinden şüpheleniyorlar.

Araştırmacılar, sinyallerin düzenli bir şekilde oluştuğunu ve üç saniyeye kadar sürdüğünü söylüyor. Çoğu hızlı radyo patlaması veya FRB'ler yalnızca birkaç milisaniye sürdüğü için bu üç saniye büyük bir önem taşıyor.

MIT tarafından yapılan açıklamada, "Bu pencerede ekip, atan bir kalbe benzer şekilde net bir periyodik düzende her 0,2 saniyede bir tekrarlayan radyo dalgaları patlamaları tespit etti" denildi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olan Daniele Michilli "Yaklaşık üç saniye sürmesi ile sadece çok uzun değildi, aynı zamanda saniyenin her kısmında bir kalp atışı gibi yayılan, son derece keskin olan periyodik zirveler vardı" dedi ve devam etti: "İlk defa sinyalin kendisinin periyodik olduğunu görüyoruz."

Bu düzenli patlamalarla ilgili frekansları ve kaynağın Dünya'nın yakınında bulunduğu yere göre nasıl değiştikleri de dahil olmak üzere veriler, araştırmacıların evrenin hangi hızda genişlediğini belirlemelerine yardımcı olabilir.

Tekrarlayan radyo sinyalleriyle ilgili duyuru, James Webb Uzay Teleskobu'ndan evrenin ilk görüntülerinin bu hafta başlarında yayınlanmasının ardından geldi. Bu görüntüler 13 milyar yıldan daha önce oluşmuş bazı galaksileri gösteriyor…

Kaynak: chip.com.tr .