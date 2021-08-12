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TIMETURK / DÜNYA / Bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi

Bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) bilim insanları, Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde yeni bir keşif yaptı. Su yüzeyinin 700 metre derinliğinde yaşayan ve çarpıcı bir kırmızı renge sahip olan henüz sınıflandırılmamış bir denizanası ise ilk kez görüntülendi.

3 Saat Önce
2021-08-12 06:59:32
Bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) bilim insanları, Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde yeni bir keşif yaptı. Keşifte birçok daha önce bilinmeyen hayvan türü gözlemlendi. Su yüzeyinin 700 metre derinliğinde yaşayan ve çarpıcı bir kırmızı renge sahip olan henüz sınıflandırılmamış bir denizanası ise ilk kez görüntülendi.

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Atlantik Okyanusu'nda yüzeyin yaklaşık 700 metre altında yaşayan kırmızı renkli bir deniz anası keşfedildi. 'Tanımlanmamış tür'ün 30'a kadar dokunaçlı denizanasını içeren ve türünün en kırılganları arasında yer alan “poralia” cinsine dahil olduğu açıklandı.

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DAHA ÖNCE BİLİNMEYEN BAŞKA HAYVANLAR DA KEŞFEDİLDİ

Bununla birlikte söz konusu denizanası, 28 Temmuz'da bir derin deniz dalışı gerçekleştiren ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından bulunan "potansiyel olarak tanımlanamayan/bilinmeyen birkaç hayvandan" sadece biriydi.

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Yeni denizanası ve diğer bilinmeyen hayvanlar, 30 Haziran - 29 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen 2021 Kuzey Atlantik Stepping Stones seferi sırasında keşfedildi. Araştırmacılar, okyanus yüzeyinin yüzlerce ile binlerce kilometre altında gizlenen daha önce hiç görülmemiş deniz yaşamını aramak için ABD'nin doğu kıyısı boyunca seyahat etti.

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DERİN SU HABİTATLARININ DAHA İYİ ANLAŞILMASINA YARDIMCI OLACAK

Yapılan araştırma kapsamında NOAA araştırmacıları, 250 metre ile 4 km arasında değişen derinliklerde dalışlar için uzaktan kumandalı bir araç (ROV) kullandılar.

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NOAA tarafından yapılan açıklamada, "25 planlı ROV dalışı sırasında toplanan haritalama verileri, bilim insanlarının ve yöneticilerin bu bölgedeki derin su habitatlarının çeşitliliğini ve dağılımını daha iyi anlamalarını sağlayacak.

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Keşifte genel olarak, ctenophores, cnidarians, kabuklular ve actinopterygii (ışın yüzgeçli balıklar) gibi çeşitli hayvanlar görüldü. Ayrıca birkaç tanımlanmamış aile ve potansiyel yeni tür keşfedildi.

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Dalış sırasında, su sütunu boyunca ktenoforlar, sifonoforlar, denizanası, ok solucanları, karides, larvalar ve birkaç farklı balık dahil olmak üzere 650'den fazla birey gözlemledik” denildi.

Kaynak: NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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