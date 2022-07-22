Bilim insanları kuraklığa dayanıklı bitki geliştirdi: Artık her koşulda bitki yetişebilecek

Dünyanın geleceğini tehdit eden kuraklığa karşı bilim insanları, kurak şartlara daha dayanıklı bir bitki üretmeyi başardı. Böylece gelecekte bitki yetiştiriciliği için gereken su miktarı da azaltılabilir.

Bitkilerde yer alan proteinlerin, dünyadaki yaşamın en temel bloklarından biri olmasının dışında başka pek çok kullanım amacı bulunuyor. Sıradan bir bitki hücresinde 20 milyar protein molekülü kullanılıyor. Böylece hücre daha stabil hale geliyor ve hücrenin metabolik faaliyetleri gerçekleştirilebiliyor.

Heidelberg Üniversitesi'nden araştırmacılar, bitki proteinlerinin ömrünü uzatacak bir çalışma yaptı. Bu çalışmada N-terminal asetilasyon adlı önemli bir proteini keşfeden bilim insanları, bu proteinin bitkilerin büyümesinde kontrol mekanizması olarak kullanıldığını da belirtti.

Kuraklıklarla mücadelede önemli rol

Bilim insanları, HYPK (Huntingtin Maya İnteraktör Protein K) adıyla bilinen proteinin önemli olduğunu belirtirken, bu yapının N-terminal asetilaton üretimini de arttırdığını söylüyor. HYPK'nın pek çok faydası bulunsa da en çok öne çıkan faydası farklı koşullara bitkilerin uyum sağlamasını mümkün kılması oldu.

Genetiği düzenlenmiş bitkiler üzerinde yapılan çalışmalarda, Heidelberg ekibi bir bitkide HYPK proteininin eksik olması durumunda N-terminal asetilaton da oluşmadığı ortaya çıktı. Aynı zamanda da bitkilerin kuraklığa karşı direnci artış gösterdi. Araştırmacılar bir sonraki amaçlarının bu kuraklık direncinin kaynağını ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: webtekno.com

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