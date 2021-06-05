DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Prof. Dr. Zorlu: ‘Nahçivan Koridoru için su koyvermeye başladılar!’
Sedat Peker’in yayınladığı videodaki Serdar Ekşi kimdir, nerelidir?
Felsefe yapan kamyon şoförleri; 'Ya göründüğün gibi ol, ya da gözüme görünme!'
Zengin ülkeler 'tarihi' anlaşmaya vardı
Madrid'de Filistin'e destek yürüyüşü
Anayasa Mahkemesi'nden iki siyasi parti için karar
Erdoğan: Denizlerimizi müsilaj belasından kurtaracağız
Oyuncu Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya: Kanalınızda olmaktan utanıyorum
Fuat Uğur: Tek tek oku Ezgi Mola... İddialar ve gerçek
Bilim insanları karpuzun nereden geldiğini keşfetti
Karamollaoğlu: Türkiye iyi ama çevresi kötü
Burkina Faso'da terör saldırısı: En az 100 ölü
“İsrail’in yeni başbakanı Bennett, Netanyahu’yu mumla aratacak”
Türk-Boşnak dostluğundan rahatsız oldular
İkinci el teknolojik ürünlerde garantili satış... hangi firmalar yetkili?

Bilim insanları karpuzun nereden geldiğini keşfetti

Bilim insanları yaz aylarının serinleten meyvesi karpuzun tartışmalı kökenini sonunda belirledi. Yeni genetik çalışmasında karpuzun daha önceden düşünüldüğü gibi Batı Afrika'dan değil, Doğu Afrika'dan köken aldığı anlaşıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.06.2021 15:40:04
Bilim insanları karpuzun nereden geldiğini keşfetti

Bilim insanları yaz aylarının serinleten meyvesi karpuzun tartışmalı kökenini sonunda belirledi.

Yeni genetik çalışmasında karpuzun daha önceden düşünüldüğü gibi Batı Afrika'dan değil, Doğu Afrika'dan köken aldığı anlaşıldı.

Arkeologlar, kısa bir süre önce Mısır'da 4 bin 300 yıl önceden kalma bir mezarın duvarında diğer meyvelerle birlikte karpuz çizimi keşfedilmişti.

Bu antik çizim, karpuzun yabani atalarının Afrika kıtasında ortaya çıktığını düşünen bilim insanlarını şaşırtmıştı. Bu meyve binlerce yıl önce Nil deltasına nasıl ulaşmıştı?

Batılı mı doğulu mu?

Meyveye dair öne çıkan teorilerden biri, Batı Afrika'da tohumları için yetiştirilen egusi karpuzunun, modern karpuzun atası olduğunu öne sürüyordu. Buna göre karpuz Batı Afrika kökenliydi.

Ancak pazartesi günü hakemli bilimsel dergi PNAS'ta yayımlanan araştırma, Doğu Afrika ülkesi Sudan'a özgü küçük, yuvarlak Kordofan karpuzunun genetik açıdan modern karpuzla çok daha yakın akraba olduğunu ortaya koydu.

Bulgular, karpuzun aslında Doğu Afrikalı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca Kordofan, Mısır'dan çok uzakta olmadığı için söz konusu mezarda tespit edilen karpuz resmi de açıklığa kavuşuyor.

677591-1950452901

Fotoğraflarda Kordofan karpuzu ve Mısır'da keşfedilen çizim görülüyor (The New York Times)

Kordofan karpuzu nedir?

Yaklaşık 15 santimetre genişliğinde, içi beyaz, dışıysa hafif çizgili ve yeşil olan Kordofan karpuzu, Sudan'da çiftçiler tarafından uzun süredir yetiştiriliyor.

Aslında 1800'lerin sonlarında bir Alman botanikçi, bu meyvenin modern karpuzun atası olabileceğini yazmıştı. Daha sonra, Sovyet bilim insanları da bu teori üzerinde çalışmıştı.
Karpuz cinsinin çoğu üyesi, acı bir içeriğe sahip. Ancak Kordofan karpuzu tatlı. Bu da onun veya atalarından birinin modern karpuzun kökeni olabileceğini düşündürüyordu.
Keşfin ardındaki bilim

Yeni makaleye katkı koyan araştırmacılar, 7 karpuz türünün genomlarını diziledi. Genetik analiz, Kordofan karpuzunun, Batı Afrikalı egusi karpuzuna veya diğerlerine kıyasla modern karpuzla daha fazla örtüştüğünü ortaya koydu.

Birleşik Krallık'taki Sheffield Üniversitesi'nden botanikçi ve makalenin ortak yazarı Guillaume Chomicki, "Bunun modern karpuzun en yakın akrabası olduğuna gerçekten eminiz" dedi.

Dr. Chomicki ve meslektaşları, insanların yabani karpuzları nerede ve ne zaman daha yenilebilir bir forma soktuğunu belirlemeyi hedefliyor.

Araştırmacılar bu amaçla Afrika'nın arkeolojik alanlarında bulunan karpuz tohumlarının genomlarını dizilemeyi planlıyor.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş