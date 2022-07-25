Bilim insanları kanser hücrelerini öldürebilen solucan geliştirdi

Nematodlar ileride vücuttaki bir hedefe istenen maddeyi iletmek için de kullanılabilecek. Genellikle toprak ve deniz gibi ortamlarda yaşayan ve insan vücuduna da girebilen küçük solucanlara nematod deniyor.

Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nden bilim insanları, solucanların kanser ilacı gibi maddeleri taşıyabilmesi için hidrojel zırhlarla kaplanabileceğini keşfetti.

Böylece nematod denen mikroskobik yaratıkların hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği düşünülüyor.

Genellikle toprak ve deniz gibi ortamlarda yaşayan ve insan vücuduna da girebilen küçük solucanlara nematod deniyor.

Denizlerde yaşayan, yutulduğunda insan bedeninden de hayatını sürdürebilen Anisakis simplex adlı nemotadın kansere karşı kullanılabileceği ortaya çıktı.

Zira A. simplex'in kanser "kokusunu" alabildiği ve hastalıklı dokulara yapıştığı görüldü.

Kansere karşı ilaçları, insan vücudundaki kanser hücrelerine solucanla doğrudan ulaştırılıp ulaştırılamayacağını merak eden araştırma ekibi, bir sistem geliştirdi. Buna göre bazı kimyasallar ve çözeltiler kullanılarak hidrojel zırf elde edildi. Bu sayede mikroskobik solucanların etrafında jel benzeri bir tabaka oluşturuldu.

Araştırma ekibinden Shinji Sakai, zırhın solucanların hayatını tehdit etmediğini ve hareketini engellemeyecek kadar esnek olduğunu ifade etti.

Bilim insanları bunun ardından nematodlara kanser önleyici maddeler yükledi. Bu maddeler aslında solucanlar için zararlı olabilir. Ancak hidrojel zırf, solucanları koruyordu.

Solucanların zırh sayesinde bu maddeleri taşıyarak kanser hücrelerini öldürebileceği belirlendi.

Araştırma makalesinin ilk yazarı Wildan Mubarok, nematodların ileride vücuttaki bir hedefe istenen maddeyi iletmek için kullanabileceğini söyledi. Mubarok, bitki köklerine faydalı bakterilerin taşınması gibi diğer alanlarda da yarayabileceğini vurguladı.

Kaynak: Independent Türkçe .