Bilim insanları ilk kez tanık oldu: Kara delik nötron yıldızını yuttu

Gökbilimciler ilk kez, evrendeki en yoğun nesne olan nötron yıldızını yutan bir kara deliğe tanık oldular. Olayın saniyeler içinde gerçekleştiği kaydedildi.

Gökbilimciler ilk kez, evrendeki en yoğun nesne olan nötron yıldızını yutan bir kara deliğe tanık oldular. Olayın saniyeler içinde gerçekleştiği kaydedildi.

Aynı olayı on gün aralıkla uzayın farklı bölgelerinde gören bilim insanları her iki durumda da, bir çay kaşığı kadarının bir milyar ton ağırlığa sahip olduğu nötron yıldızlarının kara delikler tarafından kolayca yutulduğunu gözlemlediler.

Euronews'in haberine göre, gökbilimciler, nötron yıldızları yutulmadan önceki son 500 yörünge dönüşüne de tanık oldular ki bunun da bir dakikadan daha kısa sürdüğü belirtiliyor. Bu olay ile kısa süreli açığa çıkan enerjinin gözlemlenebilir evrendeki tüm görünür ışık kadar enerji ürettiği ifade ediliyor.

Wisconsin Milwaukee Üniversitesi'nden bir astrofizikçi olan çalışmanın ortak yazarı Patrick Brady, “Büyük bir yutkunma hamlesi ile yok oluverdi ve kara delik biraz daha büyüdü" diyor.

Çarpışmalardan kaynaklanan enerji patlamaları ve ilk olarak Albert Einstein tarafından teorileştirilmiş olan yerçekimsel dalgalar Dünya'daki dedektörler tarafından da tespit edildi.

Bu tür birleşmelerde uzay ve zamanda dalagalanmalar meydana geliyor. Her biri bir milyardan fazla ışık yılı uzaklıktan gelen dalgalar ilk kez Ocak 2020'de tespit edildi. Veriler 100'den fazla bilim insanı tarafından analiz edildi ve yorumlandıktan sonra salı günü Astrophysical Journal Letters'da yayınlandı.

Gökbilimciler, birbiriyle çarpışan iki kara delikten ve iki nötron yıldızından gelen bu yerçekimi dalgalarını gördüklerinde, ilk kez bu iki türde yapının birbirine çarptığını görmüş oldular.

Nötron yıldızı nedir?

Nötron yıldızları, büyük bir yıldız bir süpernova patlamasında öldükten sonra arta kalan büyük yıldızların cesetleri gibidir. O kadar yoğunlar ki, güneşimizin kütlesinin yaklaşık 1,5 ila iki katına sahip ancak sadece 10 kilometre genişliğine sahip oluyorlar.

Kara delikler de çoğu zaman nötron yıldızlarının bu ağırlığı nedeniyle kendi içlerine çöktükleri zaman oluşuyor. Kısaca evrendeki en ağır cisim kara delik ikinci en ağır da nötron yıldızıdır denilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.