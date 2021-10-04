Bilim insanları ilk defa keşfetti

UNLV araştırmacıları bir ilke imza attı ve üç yıldızın yörüngesinde dönen ilk gezegeni keşfetti. Bilim insanları, teleskoptan gelen verilerde üç yıldızın çevresinde toz halkaları olduğunu analiz ettiler. Ancak toz halkalarında şaşırtırıcı bir boşluk buldular.

Son günlerde NASA, ESA ve daha birçok farklı isimden uzayda yapılan keşiflerle ilgili yeni haberler geliyor. ESA, BepiColombo'dan gelen ilk Merkür fotoğrafını paylaştı. Bununla birlikte 'evrenin parlak gözü' olarak tanımlanan sarmal bir galaksiyle ilgili çarpıcı bulgular yayınlandı. Şimdi UNLV (University of Nevada, Las Vegas) araştırmacıları bir ilke imza attı ve üç yıldızın yörüngesinde dönen ilk gezegeni keşfetti. İşte detaylar...

İçinde bulunduğumuz Güneş sisteminde tek bir yıldız bulunuyor. Ancak gök bilimciler, bir fenomen olarak gözlemlediği GW Ori gibi yıldız sistemlerinin yarısının, kütleçekim kuvvetiyle birbirine bağlı iki ya da daha fazla yıldızdan oluştuğunu düşünüyor. Şimdiye kadar üç yıldızın yörüngesinde dönen hiçbir gezegen keşfedilmemişti. Ancak bu durum değişti.

UNLV'deki gök bilimciler, gezegenlerin oluşumu ve yıldız sistemlerindeki bazı sırları ortaya çıkarmak için üç yıldızlı bir sistemi gözlüyordu. Bunun için ALMA teleskobundan yararlanıyorlardı.

Bilim insanları, teleskoptan gelen verilerde üç yıldızın çevresinde toz halkaları olduğunu analiz ettiler. Ancak toz halkalarında şaşırtırıcı bir boşluk buldular.

Araştırma ekibi boşluğun sebebini, üç yıldızın çekim kuvvetinin neden olduğu olasılık dahil olmak üzere farklı birçok olasılığı ele alarak değerlendirdi. Ancak kapsamlı bir model oluşturduktan sonra, Jüpiter benzeri veya daha büyük bir gezegenin bu boşluğa neden olduğunu ortaya çıkardılar.

Araştırma ekibinden Jeremy Smallwood yaptığı açıklamada, bir yıldız sisteminde en başta gaz devlerinin, daha sonra Dünya ve Mars gibi gezegenlerin oluştuğunu açıkladı. Üçlü yıldız sisteminde keşfedilen bu gezegenin de, sistemde ilk oluşan gezegen olabileceğini belirtti.



Smallwood, "Heyecan verici bir sonuç. Gezegen oluşumunun düşünülenden daha aktif olduğunu ortaya koyuyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.