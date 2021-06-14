2018'de ıskartaya çıkarılan NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'yla toplanan verileri inceleyen bilim insanları, 372 yeni ötegezegen adayı buldu.

2018'de ıskartaya çıkarılan NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu'yla toplanan verileri inceleyen bilim insanları, 372 yeni ötegezegen adayı buldu.

Ötegezegen araştırmalarında kilit rol üstlenen teleskop 2009'da fırlatılmış ve onbinlerce yıldız gözlemlemişti. Mayıs 2013'te yaşanan teknik arıza sebebiyle bu görev sonlandırılmış ve K2 adlı yeni bir misyona geçilmişti.

Kepler, 4 yıllık görevde Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldızların "yaşanabilir bölgelerinde" yer alan ve yüzeyinde sıvı suyun bulunabileceği kayalık gezegenleri araştırmıştı. Keşfedilen gezegenlerin çoğu, Dünya'dan biraz büyük ve Neptün'den biraz küçüktü.

Amerikan Astronomi Derneği'nin 9 Haziran'da düzenlenen toplantısında sözkonusu araştırmayı sunan Jon Zink, arızaya dair şöyle konuştu:

Uzay aracının gözlemlediği yere artık odaklanamamasına neden olan bir arıza meydana geldi. Bu yüzden galaksinin farklı bölgeleri incelenmeye başlandı.

K2 göreviyle araştırmacılar, galaksinin değişik kısımlarını ve farklı yaş ve kütlelerdeki yıldızları kısa süreli de olsa inceleme şansı buldu.

Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles Kampüsü Astrofizik ve Astronomi Bölümü'nde akademisyen olan Zink, önceki bilgisayar algoritmalarının K2 verilerinde işe yaramadığını çünkü bunların "gürültü oranı yüksek" olduğunu kaydetti.

Araştırmacıların kendi çabalarıyla verilerden 889 ötegezegen adayı tespit ettiğini söyleyen Zink, "Bizim amacımız, süreci tamamen otomatik hale getirmekti" dedi.

Bunun için bir algoritma hazırlayan bilim insanı, K2 görevinde toplanan verileri araştırma ekibiyle inceledi ve 372 yeni ötegezegen adayı keşfetti. "Kodumuz bu işlemi daha hızlı ve daha kapsamlı şekilde yapabiliyor. Birkaç yıldır bilinen verilerde 372 yeni ötegezegen adayı bulduk. Oturmuş keşfedilmeyi bekliyorlardı" diyen Zink şöyle devam etti:

Bütün bu ötegezegen keşifleriyle yanıtlamak istediğimiz büyük soru şu: Güneş Sistemimiz ne kadar benzersiz?

Buna cevap verebilmek için gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve yörüngelerinin zaman içinde nasıl geliştiğini anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar çok gezegenimiz olursa, test yapma imkanımız o kadar çok olur.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.