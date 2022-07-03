Bilim dünyasında çarpıcı gelişme! Yeni bir insan türü bulundu

Etiyopya'nin Awash Nehri vadisinde Homo Sapiens ve Neandertaller ile aynı dönemde yaşadığı düşünülen ve 'Homo bodoensis' olarak adlandırılan yeni bir insan türü bulundu.

Araştırmacılar, yaklaşık 500 bin yıl önce Afrika'da yaşayan bir insan türünün 'Homo bodoensis' olarak adlandırıldığını duyurdu.

Evrimsel Antropoloji Dergisi'nde yayımlanan araştırma bulguları, yeni adlandırılan bu türün Homo sapiens ve Neandertaller ile aynı dönemde yaşadığına işaret ediyor.

Araştırmanın yazarlarından Kanada Winnipeg Üniversitesinden Dr. Mirjana Roksandic, 'insanın coğrafi varyasyonlarına dair düzgün terminoloji eksikliği nedeniyle bu dönemdeki insan evrimine dair konuşmanın imkansız olduğunu' belirtiyor.

Yeni sınıflandırmaya göre, Homo bodoensis, Afrika ve Güney Doğu Avrupa'dan Orta Pleistosen insanlarının çoğunluğunu açıklayabilecek.

Hawaii Üniversitesi Antropoloji Bölümünden Christopher Bae, Homo bodoensis tanımlamasının insan evriminde önemli olan bu döneme dair "Gordion'un düğümünü çözeceğini" belirtiyor.

Uluslararası Zoolojik Nomenklatura Komisyonu'nun isim değişikliği kurallarının çok katı olması nedeniyle, yeni bir türün isimlendirilmesinin kolay olmadığı belirtiliyor.

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