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Bilgisayar korsanları Kızıl Haç'tan yarım milyon insanın verisini çaldı

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi büyük bir siber saldırıya uğradı. Mültecilerden, tutuklulardan, göçmenlerden ve aile üyelerinden gelen bilgilerin kim tarafından ele geçirildiği bilinmiyor.

2 Saat Önce
2022-01-21 10:43:39
Bilgisayar korsanları Kızıl Haç'tan yarım milyon insanın verisini çaldı

Kızıl Haç'ın internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada, "geçtiğimiz gün 515 bin son derece savunmasız kişiye ilişkin bilgiler çalındı" denildi.

Veriler Kızıl Haç'ın sakladığı üçüncü taraf bir İsviçreli yükleniciden çalındı ​​ve henüz sızdırıldığına veya başka bir şekilde halka açık olarak paylaşıldığına dair bir gösterge ortaya çıkmadı.

Kızıl Haç, bilgisayar korsanlarını dünya çapında en az 60 Kızılhaç ve Kızılay derneğinden gelen bilgileri yayınlamamaya çağırdı.

Çağrıda, “Bu insanların yadıklarına katlamnası zor ve bu durum aileler için acı ve keder yaratır. Doğru olanı yapın. Bu verileri paylaşmayın, satmayın, sızdırmayın veya başka bir şekilde kullanmayın” ifadelerine yer verildi.

Kızıl Haç Genel Direktörü Robert Mardini, "Bu siber saldırı, halihazırda insani hizmetlere ihtiyaç duyan savunmasız insanları daha fazla risk altına sokuyor. Hepimiz bu bilginin hedef alınıp tehlikeye atılacağı konusunda dehşete düştük ve kafamız karıştı" dedi.

Çalınan veriler, kurumsal programlara erişimde kullanılan adları, konumları, iletişim bilgilerini ve kimlik bilgilerini içeriyor.

Kızıl Haç için çalışan yaklaşık 2 bin personel ve gönüllünün giriş bilgileri de çalındı.

Savaş veya doğal afetler nedeniyle ayrılan aile üyelerini birbirine bağlayan Restoring Family Links adlı programın tamamı, siber saldırının neden olduğu kesinti nedeniyle kapatıldı.

Kaynak: TRT Haber .

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