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Biden: Yeni bir Soğuk Savaş peşinde değiliz

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, 'Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz.' dedi.

50 Dakika Önce
2021-09-21 17:36:32
Biden: Yeni bir Soğuk Savaş peşinde değiliz

ABD Başkanı Joe Biden, New York'ta BM Genel Kuruluna hitap ediyor.

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kurulu konuşmasında, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." dedi.

Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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