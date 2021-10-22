DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Emlak devini rahatlatan ödeme
Dolar güne rekor tazeleyerek başladı
Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin tutuklandı mı?
Fransız Le Point dergisi: 'Erdoğan fethederek ilerliyor'
Dünyaca ünlü oyuncu, film çekimi sırasında görüntü yönetmenini öldürdü
Kraliçe Elizabeth, hastaneye kaldırıldı
İsrail’in kaçırdığı düşünülen Filistinli, Mossad ajanı çıktı
Biden, Ulusal Muhafızları devreye sokabileceğini söyledi
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu skorları!
Bu besinler vücudu tertemiz yapıyor!
Kombi bakımı nasıl yapılmalı?
Baş ağrısı bu yöntemlerle geçiyor
Deniz tarağı nedir?
İstanbul namaz vakitleri
Filyasyon nedir?

TIMETURK / DÜNYA / Biden, Ulusal Muhafızları devreye sokabileceğini söyledi

Biden, Ulusal Muhafızları devreye sokabileceğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, tedarik zincirinde son dönemde yaşanan sıkıntıları gidermek için gerekirse Ulusal Muhafız güçlerini göreve çağırabileceğini açıkladı.

58 Dakika Önce
2021-10-22 08:00:50
Biden, Ulusal Muhafızları devreye sokabileceğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı.

Ağırlıklı olarak iç politika ve ekonomi başlıklarının konuşulduğu forumda Biden, altyapı paketi konusunda kısa sürede Kongrenin anlaşmaya varmasını beklediğini kaydetti.

Benzin fiyatlarında düşüş için 2022'yi işaret etti

Kendisi için bugüne kadar en zor yasa tasarısının silah düzenlemesi olduğunu anlatan Biden, sunucu Cooper'a dönerek, "Biliyorsun, 370 yıldır Senatodayım." ifadesini kullandı.

Cooper'ın "Tedarik zincirindeki sıkıntıları gidermek için Ulusal Muhafızları göreve çağırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Biden, "Evet kesinlikle, kesinlikle bunu yaparım. Tır şoförlerinin sayısını artıramazsak, bunu yapacağım." yanıtını verdi.

Biden, birçok ekonomi uzmanının aksine enflasyonun uzun süre artmaya devam edeceğini düşünmediğini belirterek, "Benzin fiyatlarında bu yıl düşüş beklenmiyor. 2022'de bunu bekleyebiliriz." dedi.

Çin'e Tayvan mesajı

Biden, Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağının sorulması üzerine ise "Tabii ki de savunacağız, bu konuda verilmiş sözümüz var." cevabını verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sıklıkla görüştüğünü vurgulayan Biden, "Çin ile soğuk savaş peşinde değiliz." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş