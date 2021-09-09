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TIMETURK / DÜNYA / Biden tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getiren kararnameyi bugün imzalayacak

Biden tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getiren kararnameyi bugün imzalayacak

ABD Başkanı Joe Biden, bugün tüm federal çalışanlara Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren kararnameyi imzalayacak. Kararnamede, çalışanlara test seçeneği sunulmayacak.

2 Saat Önce
2021-09-09 17:52:25
Biden tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getiren kararnameyi bugün imzalayacak

Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Biden'ın bununla yaz aylarında imzaladığı benzeri bir kararnamenin bir adım ötesine giderek çalışanlara sunulan test seçeneğini kaldıracağını ve herkesin aşılı olması gerektiğini belirteceğini aktardı.

Kaynaklar, Biden'ın söz konusu kararnameyi, bugün Delta varyantının kontrol altına alınması için 6 adımı açıklayacağı konuşması sırasında imzalayacağını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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