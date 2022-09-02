Biden: Trump ve destekçileri demokrasi için tehdit

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump öncülüğündeki Cumhuriyetçi rakiplerinin ‘ülke demokrasisi için tehdit oluşturduğunu’ söyledi.

ABD'nin temellerinin atıldığı, Pennsylvaina'nın Philedelphia kentindeki Bağımsızlık Salonu'ndan (Independence Hall) gerçekleştirilen canlı yayında seçmenlerine seslenen Biden, ABD'nin demokratik değerlerinin “Trump destekçilerinin saldırısı altında olduğunu” belirtti.

Yaklaşık 10 hafta sonra yapılacak ara seçimleri hedefleyen Biden, “Uzun süredir, Amerikan demokrasisinin garanti altına alındığına dair kendimizi rahatlattık. Ama öyle değil. Onu savunmak zorundayız. Bunun için hepimiz ayağa kalkmalıyız“ dedi.

Amerikalıları 8 Kasım'da sandık başına gitmeye ve Trump'ın siyasetini onaylayan Cumhuriyetçi adayları reddetmeye çağıran Biden, yaklaşan ara seçimleri ‘ulusun ruhu için bir savaş' olarak niteledi.

Biden, Trump destekçilerinin ülke yönetimini geri almakta kararlı olduğunu vurgulayarak, bunun “Seçme hakkının, mahremiyet hakkının, doğum kontrolü hakkının, sevdiğinle evlenme hakkının olmadığı bir Amerika'ya geri dönmek” olacağını belirtti.

‘MAGA CUMHURİYETÇİLER ÜLKE İÇİN TEHDİTTİR'

Cumhuriyetçi parti içinde özellikle Trump destekçilerini hedef alan ve onları “Amerika'yı Tekrar Mükemmel Yap” sloganının ilk harflerine atfen MAGA Cumhuriyetçiler diye nitelendiren Biden, tüm Cumhuriyetçilerin Trump'ın ideolojisini takip etmediğine işaret ederek, “Donald Trump ve MAGA Cumhuriyetçileri, Cumhuriyetimizin temellerini hedef alan aşırılığı temsil ediyor. Bu, ülke için bir tehdittir” dedi.

Kurşun geçirmez camın arkasından yüzlerce kişiye hitap eden ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan değerlerinin Trump liderliğindeki ‘aşırıcılar' tarafından saldırı altında olduğuna, eski başkan ve müttefikleri tarafından benimsenen ‘siyasi şiddet ve seçim reddinin' Amerika'nın yurt dışındaki itibarına zarar verdiğine inandığını belirtti.

Biden, “MAGA Cumhuriyetçiler Anayasa'ya saygı duymuyor, hukukun üstünlüğüne inanmıyor, halkın iradesini tanımıyorlar. Özgür bir seçimin sonuçlarını kabul etmeyi reddediyorlar” dedi. .