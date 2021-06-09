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Biden, Trump'ın TikTok ve WeChat kararını bozdu

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın TikTok ve WeChat uygulamalarının ABD'de yasaklanmasına yönelik çıkardığı kararnameleri geçersiz kıldı.

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09.06.2021 18:26:19
Biden, Trump'ın TikTok ve WeChat kararını bozdu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Trump'ın WeChat ve TikTok'u hedef alan kararnamelerinin yerine yeni bir kararname imzaladı.

Biden, yeni kararnamede ilgili ABD'li kurumlara yabancı rakip devletler tarafından geliştirilen yazılım ve uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine risk teşkil edip etmediğine dair "kanıtlara dayanan" analizler yapılması emri verdi.

Trump, 2020'de TikTok ve WeChat isimli uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olduğu gerekçesiyle ABD'de yasaklanması için kararname imzalamıştı.

Ancak Trump'ın kararnamesi birçok eyalet mahkemesinin engeline takılmış ve kararname yürürlüğe girememişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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