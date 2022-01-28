DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye'de ekonomiye duyulan güven arttı
Çilek Havuz; İlham Veren Projelere İmza Atıldı
Maltepe Kenan Evren Kışlası nerede? İstanbul Maltepe Evren Kışlası'na nasıl gidilir?
ÖSYM Başkanı Aygün'den sınav verileriyle ilgili açıklama
Yeni Zelanda'da pozitiflere 14, temaslılara 24 gün karantina
Bitcoin neden 40.000 doların altına düştü? İşte sebepleri
Nermin Celep kimdir? Nermin Celep vahşice katledildi
Altın fiyatlarında son durum! Gram altında düşüş sürüyor mu?
Melikgazi Belediyesi Dayanışma ve Dostluk Turnuvası başladı
İşitme engellilerle iletişim için Türk İşaret Dili Kursu açılacak
Rusya'dan son dakika Ukrayna açıklaması: Savaş olmayacak
TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi | TOKİ Adapazarı Korucuk kazananlar listesi
McGurk: Esed ile ilişkileri asla normalleştirmeyeceğiz
POMEM sınav ücreti ne kadar ve ne zaman bitiyor 2022?
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! PKK’nın Sincar sorumlusu öldürüldü

TIMETURK / DÜNYA / Biden, Tesla yerine Ford’u övünce Elon Musk sinirlendi: ''İnsan formunda rutubetli bir kukla!''

Biden, Tesla yerine Ford’u övünce Elon Musk sinirlendi: ''İnsan formunda rutubetli bir kukla!''

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın elektrikli araçlar konusunda General Motors ile Ford'u övmesine sert tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2022-01-28 10:51:51
Biden, Tesla yerine Ford’u övünce Elon Musk sinirlendi: ''İnsan formunda rutubetli bir kukla!''

Çarşamba akşamı ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi Twitter hesabında yayınlanan videoda başkan, GM'nin elektrikli araç üretimine yaptığı yatırımı iklim değişikliğine bir katkı olarak övdü.

Biden ayrıca, "Geleceğin tam burada Amerika'da kurulacağını söylediğimde ciddiydim. GM ve Ford gibi şirketler, evlerinde (ABD) her zamankinden daha fazla elektrikli araç üretiyor." dedi.

Mesaja yanıt veren Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD'de elektrikli araç imalatının Tesla tarafından yapıldığını söyleyerek, "Biden insan formunda rutubetli bir kukla" dedi.

Konu hakkıında yorumda bulunan bir kişiye yanıt veren Musk, ABD'de elektrikli araç üretiminin "T ile başladığını / A ile bittiğini / ortada da ESL olduğunu" belirtti ve TESLA'nın bu konuda rakipsiz olduğuna vurgu yaptı ardından tweetini bir "çorap" emojisiyle tamamladı.

Elon Musk'tan 19 yaşındaki gence ilginç teklif: Bu parayı al ve hemen silElon Musk'tan 19 yaşındaki gence ilginç teklif: Bu parayı al ve hemen sil

Musk sonrasında yaptığı paylaşımda da "Biden ABD halkını aptal yerine koyuyor" dedi. Biden veya Beyaz Saray'dan ise Musk'ın sert yorumlarına herhangi bir yanıt verilmedi.

Ford'un elektrikli araçlarının en azından bir kısmı ABD'de değil, Meksika'da üretiliyor. Geçen yıl, United Auto Workers sendikası, Ford'un Ohio yerine Meksika'da yeni bir elektrikli model inşa etme planıyla "Amerikan işlerine kurumsal açgözlülük ve daha fazla potansiyel kar koyduğunu" söyledi.

Kaynak: Reuters .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş