Biden, Tesla yerine Ford’u övünce Elon Musk sinirlendi: ''İnsan formunda rutubetli bir kukla!''

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ın elektrikli araçlar konusunda General Motors ile Ford'u övmesine sert tepki gösterdi.

Çarşamba akşamı ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi Twitter hesabında yayınlanan videoda başkan, GM'nin elektrikli araç üretimine yaptığı yatırımı iklim değişikliğine bir katkı olarak övdü.

Biden ayrıca, "Geleceğin tam burada Amerika'da kurulacağını söylediğimde ciddiydim. GM ve Ford gibi şirketler, evlerinde (ABD) her zamankinden daha fazla elektrikli araç üretiyor." dedi.

Mesaja yanıt veren Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD'de elektrikli araç imalatının Tesla tarafından yapıldığını söyleyerek, "Biden insan formunda rutubetli bir kukla" dedi.

Konu hakkıında yorumda bulunan bir kişiye yanıt veren Musk, ABD'de elektrikli araç üretiminin "T ile başladığını / A ile bittiğini / ortada da ESL olduğunu" belirtti ve TESLA'nın bu konuda rakipsiz olduğuna vurgu yaptı ardından tweetini bir "çorap" emojisiyle tamamladı.

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Musk sonrasında yaptığı paylaşımda da "Biden ABD halkını aptal yerine koyuyor" dedi. Biden veya Beyaz Saray'dan ise Musk'ın sert yorumlarına herhangi bir yanıt verilmedi.

Ford'un elektrikli araçlarının en azından bir kısmı ABD'de değil, Meksika'da üretiliyor. Geçen yıl, United Auto Workers sendikası, Ford'un Ohio yerine Meksika'da yeni bir elektrikli model inşa etme planıyla "Amerikan işlerine kurumsal açgözlülük ve daha fazla potansiyel kar koyduğunu" söyledi.

Kaynak: Reuters .