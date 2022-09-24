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Biden tavrını açıkladı: Rusya'nın sahte referandumunu tanımayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna topraklarını başka bir ülkenin toprağı olarak kabul etmeyeceklerini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-09-24 07:42:51
Biden tavrını açıkladı: Rusya'nın sahte referandumunu tanımayacağız

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Ukrayna topraklarını, Ukrayna'nın parçası olması dışında tanımayacaktır. Rusya'nın referandumu sahtedir ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka aykırı şekilde Ukrayna topraklarını ilhak etmek için bir bahanedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya sert ekonomik yaptırımların sürdürülmesi konusunda ortak ülkeler ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Biden, "ABD, Rusya'nın yapmacık referandumun sonucunu reddetmek konusunda dünyadaki tüm ortaklarıyla aynı noktadadır." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna halkına Rusya'nın bölgedeki "işgaline" direnmeleri için güvenlik yardımlarını sürdüreceklerini belirtti. .

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