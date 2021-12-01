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Biden tatil sezonuna 'güçlü ekonomi' ile girdiklerini açıkladı
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TIMETURK / DÜNYA / Biden tatil sezonuna 'güçlü ekonomi' ile girdiklerini açıkladı

Biden tatil sezonuna 'güçlü ekonomi' ile girdiklerini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, kasım sonu ve aralık ayını kapsayan tatil sezonunda ekonominin gayet güçlü olacağını ve rafların büyük oranda dolu olduğunu açıkladı.

38 Dakika Önce
2021-12-01 22:10:10
Biden tatil sezonuna 'güçlü ekonomi' ile girdiklerini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, tatil sezonunda tedarik zincirinin durumuna ilişkin Beyaz Saray'da yaptığı konuşmaya Kovid-19'un Omicron varyantına değinerek başladı.

ABD'nin elinde Kovid-19'a karşı en iyi aşılar ve bilim insanları olduğunu vurgulayan Biden, bu virüsün endişe yaratmasının normal olduğunu ancak paniğe gerek olmadığını yineledi. Türk Telekom Reklamı

Biden, Omicron'a yönelik önlemler aldıklarını ancak yeni bir karantinanın gündemde olmadığını söyledi.

Ülkede artan enflasyona da dikkati çeken Biden, "Artan fiyatlar şu anda küresel bir sorun. Bir sorunu çözmek yerine ondan şikayet etmek her zaman daha kolaydır." dedi.

Biden'dan "Noel Baba" vurgusu

Biden, ABD'de yaşanan tedarik zinciri sıkıntısını çözmek için özel sektörle iş birliği halinde olduklarının altını çizerek "Şu anda raflarda çok sayıda ürün var ancak yine de insanlara istedikleri hediyeyi zamanında alacaklarının garantisini veremem, bu sözü sadece Noel Baba verebilir." ifadesini kullandı.

Kasımın sonu ve aralığı kapsayan tatil sezonunda olduklarını anımsatan Biden, "Tatil sezonuna gayet iyi bir ekonomi ile giriyoruz. Bu şans eseri olmadı. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yaparak potansiyel krizleri bertaraf ettik." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü ile başlayan, bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma, küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi ve Siber Pazartesi ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem, tatil sezonu olarak adlandırılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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