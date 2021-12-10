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TIMETURK / DÜNYA / Biden sürekli kendi ayağına basıyor

Biden sürekli kendi ayağına basıyor

Toronto Local Radio da ABD Başkanı’nın daha önceki gafları da örnek gösterilerek “Biden bu gaflarla kendi muhaliflerine malzeme veriyor. Kendini küçük düşürme konusunda ısrar ediyor” denildi.

3 Saat Önce
2021-12-10 10:49:34
Biden sürekli kendi ayağına basıyor

Yaklaşık yarım asırlık siyasi kariyeri boyunca gaflarıyla tanınan ve ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı olduktan sonra da belleğiyle ilgili soru işaretleri uyandıran Biden, yine sosyal medya ve basının diline düştü.

Toronto Local Radio da ABD Başkanı'nın daha önceki gafları da örnek gösterilerek “Biden bu gaflarla kendi muhaliflerine malzeme veriyor. Kendini küçük düşürme konusunda ısrar ediyor” denildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen ay Beyaz Saray'daki bir etkinlikte kırdığı pot kısa sürede viral olmuştu.

GAF MAKİNESİ BİDEN

Biden, Engelli Amerikalılar Yasası'nın (ADA) 31. yıldönümünün kutlandığı etkinlikte sanatçı Tyree Brown'a 'anne nerede?' diye sormuştu. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Brown ise, 'Evde televizyondan izliyor' cevabını vermişti. Biden bunun üzerine 'Ah... Tabii izliyor' demiş ve Brown da, 'İzliyor' yanıtını vermişti.
Biden ise 'Burada bizimle sanıyordum... Öyle olsaydı ayağa kalkmasını isteyecektim' ifadelerini kullanmıştı.

 Kendisini daha önce de 'gaf makinesi' olarak tanımlayan Biden, 120 yıl önce ABD Senatosu'nda göreve geldiğini ifade etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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