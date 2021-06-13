DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Balkanlarda 3 aylık bir devlet
İstanbul'da müsilaj temizliği sürüyor
Hayatını Türk irfanına adayan münzevi ve mütecessis fikir işçisi: Cemil Meriç
Mısır'dan 'Türkiye' açıklaması
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
Endonezyalı gelin gönülleri fethetti
Cüneyt Çakır, Macaristan-Portekiz maçını yönetecek
Gazzeli çiftçiler buruk bir hasat dönemi geçiriyor
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya maske cezası
Türk senaristin filmi ABD'de ödül kazandı
İkinci el çevrim içi oto pazarında en çok satılanları belli oldu
Bugün 448 bin kişi aşı randevusu aldı
Meksika'da bir şüphelinin evinden binlerce kemik parçası çıktı
İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor
Mısırlı gazeteci Ganim’in tutuklanmasına tepkiler sürüyor

Biden Suga’dan destek istedi

ABD Başkanı Biden, G7 Liderler Zirvesi'nde İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü. Biden, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile görüşmesinde Tokyo Olimpiyatları'nın yapılmasına destek verdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
13.06.2021 08:04:08
Biden Suga’dan destek istedi

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu İngiltere'de İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile ayrı ayrı görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde ikili ilişkilerin daha fazla derinleştirilmesi sözü verdi.
İki lider, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede de yakın iş birliği taahhüdünde bulundu.
İtalya'nın Afganistan'ın barış ve güvenliğine verdiği desteği takdir eden Biden, Çin, Rusya ve Libya gibi dış politika konularında da İtalya Başbakanı Draghi ile birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.
- Biden'dan Tokyo Olimpiyatları'nın yapılmasına destek
Biden, Japonya Başkanı Yoshihide Suga ile görüşmesinde ise Kovid-19 salgını, iklim değişikliği, Kuzey Kore, Çin ve Tayvan Boğazı'nda istikrar konularını ele aldı.
Biden, Japonya'da 23 Temmuz'daki Tokyo Olimpiyatları'nın kamu sağlığı önlemleri alınarak yapılmasına destek de verdi.
Japonya'da bazı çevreler Kovid-19 salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini istiyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş