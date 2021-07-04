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Biden siber saldırı konusunda o ülkeyi suçlamaktan çekindi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusların Amerikan şirketlerini etkileyen son büyük ölçekli siber saldırıyla ilgileri olup olmadığından henüz emin olmadıklarını söyledi.

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04.07.2021 10:48:51
Biden siber saldırı konusunda o ülkeyi suçlamaktan çekindi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusların Amerikan şirketlerini etkileyen son büyük ölçekli siber saldırıyla ilgileri olup olmadığından henüz emin olmadıklarını söyledi.

Biden, Bloomberg muhabirinin 'Son siber saldırının arkasında Ruslar olup olmadığı” sorusuna, "Emin değiliz” yanıtını verdi.

Bloomberg, ABD başkanının siber saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması halinde, ABD'nin bunu yanıtsız bırakmayacağı konusunda uyardığını aktardı.

Daha önce, siber güvenlik şirketi Huntress Labs, son yapılan büyük ölçekli siber saldırının küçük ve orta ölçekli işletmelere BT hizmetleri sağlayan yaklaşık bin şirketi etkilediğini duyurmuştu. ABD basını, saldırının arkasında Rusça konuşan REvil grubundan hackerler olduğunu öne sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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