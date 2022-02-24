Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyuracak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak.